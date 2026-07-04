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IQ 160

Od omražene spletkarice u 'Sjenama prošlosti' do genijalne čistačice: Dajanin put do nove uloge u prvom Voyo Originalu

RTL.hr
04.07.2026 12:00

Nakon što je osvojila publiku kao proračunata Paula Lončar u RTL-ovoj uspješnici 'Sjene prošlosti', glumica Dajana Čuljak stala je pred jedan od najvećih profesionalnih izazova: stvoriti potpuno novi lik, a da publici ne ponudi već viđeno. U prvom Voyo Originalu 'IQ 160' utjelovila je Marinu Kapov, ženu s kvocijentom inteligencije 160.

Život u vrtlogu simpatičnog kaosa

Marina Kapov samohrana je majka troje djece i čistačica u policijskoj postaji s kvocijentom inteligencije 160. Dajana je opisuje kao iznimno zabavan lik, tornado energije koji se ne zaustavlja. "Jako je inteligentna, a opet zbog toga nije socijalni retard. Ona je baš OK, zna biti jako direktna i nema problem s tim", objašnjava glumica za RTL.hr. Marina se ne zamara društvenim normama ako joj stoje na putu, već jednostavno nastavlja svojim tempom. Život joj je ispunjen obvezama, a Dajana ga naziva "simpatičnim kaosom". Unatoč svemu, ističe kako je Marina u suštini dobra osoba koja svoje pogreške ispravlja s dozom šale.

Dajana Čuljak
Dajana Čuljak FOTO: RTL

Najveći strah bio je 'servirati isto'

Prijelaz s lika Paule, koju opisuje kao "totalno neki drugi đir", na energičnu Marinu zahtijevao je pomnu pripremu. Najveća briga bila joj je izbjeći dojam površne promjene. "Da ti se malo nekako ne podvuče kao, evo, samo smo joj obojili kosu i opet to isto nam servira. Pa sam se trudila da to ne bude tako", iskreno je priznala Čuljak. Kako bi novom liku udahnula život, detaljno je analizirala ekspresije lica i način smijeha, a pogledala je i francusku i američku verziju serije.

Ključ uspjeha na setu pronašla je u suradnji s Lukom Perošem, koji glumi inspektora Tomislava Ramljaka. "Grozno i užasno naporan kolega", ispalila je kroz smijeh, odmah pojasnivši da je riječ o internoj šali. Njihov odnos obilježen je dječjom zafrkancijom, a Dajana ističe kako je Peroš "stariji kolega koji nema tu nekog ega", što joj je bilo najvažnije za svakodnevni rad. I sam Peroš za nju ima samo riječi hvale: "Dajana je čudo. Talentirana kolegica koja ima pregršt energije, ritma i zabavnog duha."

dajana čuljak iq 160 sjene prošlosti paula lončar marina kapov
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