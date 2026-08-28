Ovaj put je pretjerala? Pogledajte zašto je Marina u 'IQ 160' iznenada udaljena s istrage

Za Sanju su dokazi neoborivi: osumnjičeni ima dosje, bio je na mjestu zločina i priznao je sve. Marinine sumnje smatra čistim gubljenjem vremena te je odlučna staviti točku na slučaj:

Umjesto zaključka, u postaji je izbio pravi rat – šefica tima Sanja inzistira na zatvaranju istrage, dok je Marina uvjerena da drže krivog čovjeka.

Marina odbija odustati. Smatra da se iza brzog priznanja krije opasna zamka i otvoreno optužuje svoju nadređenu za površnost:

"Ne mogu vjerovati da ćeš optužiti nevinu osobu. Još se tome veseliš!"

Ta je optužba prelila čašu. Sanja, čiji je autoritet doveden u pitanje pred cijelim timom, odlučila je oštro reagirati i podsjetiti Marinu na pravila:

"Ja sam svoju karijeru riskirala da te ovdje dovedem, ali ovo je policija. Policija ima svoja pravila i svoju hijerarhiju!"

Kada riječi više nisu bile dovoljne, Sanja je posegnula za najtežom mjerom - izbacivanjem sa slučaja i porukom da uzme slobodan ostatak dana.