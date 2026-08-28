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IQ 160

Ovaj put je pretjerala? Pogledajte zašto je Marina u 'IQ 160' iznenada udaljena s istrage

Šokantno ubojstvo na Jarunu potreslo je grad, a policijska istraga naizgled je ekspresno riješena. Osumnjičeni je priznao zločin i slučaj se sprema za arhivu

RTL.hr
28.08.2026 21:00

Umjesto zaključka, u postaji je izbio pravi rat – šefica tima Sanja inzistira na zatvaranju istrage, dok je Marina uvjerena da drže krivog čovjeka.

Za Sanju su dokazi neoborivi: osumnjičeni ima dosje, bio je na mjestu zločina i priznao je sve. Marinine sumnje smatra čistim gubljenjem vremena te je odlučna staviti točku na slučaj:

"Istraga je gotova. Kraj rasprave!"

Marina, Sanja, IQ 160
Marina, Sanja, IQ 160 FOTO: Voyo

'Optužit ćeš nevinu osobu!'

Marina odbija odustati. Smatra da se iza brzog priznanja krije opasna zamka i otvoreno optužuje svoju nadređenu za površnost:

"Ne mogu vjerovati da ćeš optužiti nevinu osobu. Još se tome veseliš!"

Ta je optužba prelila čašu. Sanja, čiji je autoritet doveden u pitanje pred cijelim timom, odlučila je oštro reagirati i podsjetiti Marinu na pravila:

"Ja sam svoju karijeru riskirala da te ovdje dovedem, ali ovo je policija. Policija ima svoja pravila i svoju hijerarhiju!"

Kada riječi više nisu bile dovoljne, Sanja je posegnula za najtežom mjerom - izbacivanjem sa slučaja i porukom da uzme slobodan ostatak dana.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Prkosni odlazak bez predaje

Marina nije osoba koja se povlači. Umjesto pokajanja, odgovorila je čistim prkosom, jasno dajući do znanja da neće mirno promatrati kako krivnja pada na pogrešnu osobu. Njezin privremeni odlazak najava je da će istinu potražiti sama, izvan sustava koji ju je odbacio.

Hoće li Marina na svoju ruku uspjeti dokazati tko je pravi ubojica? Predzadnju epizodu hit-serije 'IQ 160' pogledajte odmah na Voyo platformi!

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