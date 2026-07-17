Ovako je Dajana Čuljak dobila glavnu ulogu u 'IQ 160': 'Pomislila sam da je Marina luda mamica'

Glumica Dajana Čuljak zvijezda je nove kriminalističke serije s elementima komedije "IQ 160" , u kojoj tumači Marinu, samohranu majku troje djece s nadprosječnim kvocijentom inteligencije. U nedavnom gostovanju u podcastu "Spill The Tea" otkrila je kako je izgledao njezin put do ove jedinstvene uloge, od audicije koja je trajala pola dana do prvog dojma o liku koji ju je odmah osvojio.

Put do uloge svestrane i kaotične Marine za Dajanu je započeo dok je još radila na drugom velikom projektu.

"Ja sam još tada snimala 'Sjene prošlosti' i onda su mi rekli da će se raditi jedan novi projekt i da dođem ja na audiciju za to", ispričala je glumica. Audicijski proces bio je opsežan i dinamičan, a Dajana je scene isprobavala s nekoliko kolega koji su bili u konkurenciji za glavnu mušku ulogu, inspektora Ramljaka.

"Bilo mi je to zabavno i fora mi je bilo prolaziti s njima jer svaki nudi nešto drukčije, tako da je bilo jako zanimljivo", prisjetila se.