Ovako je Dajana Čuljak dobila glavnu ulogu u 'IQ 160': 'Pomislila sam da je Marina luda mamica'

Glumica Dajana Čuljak zvijezda je nove kriminalističke serije s elementima komedije "IQ 160", u kojoj tumači Marinu, samohranu majku troje djece s nadprosječnim kvocijentom inteligencije. U nedavnom gostovanju u podcastu "Spill The Tea" otkrila je kako je izgledao njezin put do ove jedinstvene uloge, od audicije koja je trajala pola dana do prvog dojma o liku koji ju je odmah osvojio.
Audicija usred snimanja drugog projekta
Put do uloge svestrane i kaotične Marine za Dajanu je započeo dok je još radila na drugom velikom projektu.
"Ja sam još tada snimala 'Sjene prošlosti' i onda su mi rekli da će se raditi jedan novi projekt i da dođem ja na audiciju za to", ispričala je glumica. Audicijski proces bio je opsežan i dinamičan, a Dajana je scene isprobavala s nekoliko kolega koji su bili u konkurenciji za glavnu mušku ulogu, inspektora Ramljaka.
"Bilo mi je to zabavno i fora mi je bilo prolaziti s njima jer svaki nudi nešto drukčije, tako da je bilo jako zanimljivo", prisjetila se.
Prvi dojam o Marini: 'Luda mamica'
Serija "IQ 160" hrvatska je inačica popularne francuske serije, za koju Dajana nije znala prije nego što je pozvana na audiciju. Tek nakon poziva, produkcija joj je sugerirala da pogleda original kako bi dobila dojam o liku. Njezina prva reakcija bila je oduševljenje.
"Vidim ja, potpuno luđakinja. Super je uloga! Neka luda mamica koja je hiper pametna, na sve strane, šaljiva", ispričala je kroz smijeh. Upravo ju je ta različitost privukla, pogotovo kao odmak od prethodnih uloga.
Bez kopiranja originala
Iako je pogledala nekoliko epizoda francuske verzije, nije joj palo na pamet kopirati originalnu glumicu. Smatra da svaki glumac treba donijeti nešto svoje.
Ta kreativna sloboda i odlična energija s kolegama rezultirali su projektom za koji vjeruje da će publika prepoznati i zavoljeti, upravo zbog ljubavi i zaigranosti s kojima je stvaran.