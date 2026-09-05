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IQ 160

'Ovako više ne možemo!': Teške riječi i slomljeno povjerenje u samoj završnici sezone serije 'IQ 160'

Profesionalni uspjesi ostali su u sjeni narušenog povjerenja, a brutalna istina o lažima iz prošlosti prijeti uništenjem njihovog partnerskog odnosa pred same završne minute sezone

RTL.hr
05.09.2026 22:00

Usred napete potrage za ubojicom, osobni i profesionalni sukob između Sanje i Ramljaka doseže vrhunac u seriji 'IQ 160'. Pritisak složenog slučaja samo je pojačao tinjajuće nezadovoljstvo, a Ramljak je bio taj koji je prvi odlučio prekinuti šutnju i izgovoriti ono od čega su oboje bježali:

"Ovako više ne možemo. Očito si još uvijek ljuta..."

Njezin odgovor bio je oštar, direktan i bez mrvice prostora za opravdanja.

"Lagao si mi u lice!"

Sanja nije oklijevala izbaciti sve što je dugo sakupljala u sebi. Pogođena do srži, suočila ga je s činjenicom koju više nitko ne može pometati pod tepih:

"Da, ljuta sam, i to ne malo. Pa lagao si mi u lice! Prije sam na tebe mogla računati. Sad više ne mogu."

Ta rečenica odjeknula je kao presuda njihovom nekad čvrstom odnosu. Spoznaja da joj je Ramljak lagao izravno u lice postala je nepremostiva prepreka, a njegovi pokušaji da je umiri riječima kako "može računati na njega" naišli su na čvrsti zid.

Sanja, Tomislav, IQ 160
Sanja, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Profesionalni uspjeh s okusom osobnog poraza

Iako su oboje vrhunski profesionalci koji unatoč svemu pokušavaju držati istragu pod kontrolom, narušeni odnosi neizbježno su se prelili na rad. Komunikacija svedena na pasivnu agresiju i oštre opaske pokazuje da je povjerenje nestalo, a na njegovo mjesto došla je napetost koja prijeti eksplozijom u samom finalu sezone.

Slučaj ubojstva bit će riješen, no hoće li Sanja i Ramljak pronaći način da prebrode ovaj razdor ili je laž zauvijek uništila njihov odnos?

Sanja, Tomislav, IQ 160
Sanja, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Može li se slomljeno povjerenje ikada vratiti? Veliko finale sezone serije 'IQ 160' ne propustite – pogledajte ga odmah, ekskluzivno na Voyo platformi!

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IQ 160

Imali su sve, ali Marina je na kraju odlučila drugačije: Potez u finalu sezone 'IQ 160' koji nitko nije očekivao

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