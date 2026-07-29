Ovdje nema razvučenih zločina: Svaka epizoda serije 'IQ 160' donosi posve novi slučaj!

Iako se odnosi glavnih likova i njihove privatne podteme razvijaju i grade kroz cijelu sezonu, gledatelje u svakom novom nastavku očekuje potpuno nova, uzbudljiva situacija i zagonetka

Prve dvije epizode prve hrvatske VOYO original serije 'IQ 160' već su osvojile domaću publiku, a dobre vijesti za sve ljubitelje dobre akcije i humora idu dalje jer na Voyo platformu u petak stiže i treći nastavak. Ova hit serija brzo je privukla pažnju neobičnim spojem napete kriminalističke istrage i vrhunskog humora, predvođena sjajnim glumačkim tandemom – iskusnim inspektorom Ramljakom kojeg tumači Luka Peroš i genijalnom, no osebujnom Marinom Kapov u izvedbi Dajane Čuljak.

Svaki nastavak donosi svježu zagonetku i novu dozu adrenalina

Ono što 'IQ 160' čini iznimno dinamičnim i drži publiku prikovanom za ekrane jest njezina specifična struktura. Naglasak nije na samo jednom zločinu koji se rasteže kroz cijelu sezonu, već svaka epizoda donosi posve novi slučaj, novu uzbudljivu situaciju i nepredvidiv zaplet.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Upravo ta epizodna dinamika osigurava da u seriji nema praznog hoda niti razvučenih radnji. Pred glavne se junake u svakom nastavku stavlja svježa, zaokružena zagonetka koja od njih zahtijeva brze, nepredvidive i czvjetne reakcije, pa gledatelji od prve do zadnje minute prate uzbudljiv intelektualni dvoboj s novim osumnjičenicima.

icon-expand Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Složeni odnosi i privatne drame grade se kroz cijelu sezonu

Dok u svakoj pojedinačnoj epizodi rješavaju posve novu mračnu zagonetku, u pozadini se odvija jednako uzbudljiva, dugoročna priča. Odnosi između inspektora Ramljaka i Marine Kapov, kao i njihove privatne drame, pozadinske podteme i osobne tajne, postupno se grade, isprepliću i produbljuju kroz svih osam epizoda. Isprva potpuno nespojivi, ovi se likovi kroz epizode uče međusobnom poštovanju i uigravanju. Taj sudar dvaju potpuno različitih svjetova – iskusnog, discipliniranog policajca i genijalne, ali nepredvidive suradnice – daje seriji dodatnu dubinu, emotivnu težinu i prepoznatljiv šarm.

icon-expand Marina Kapov i Tomislav Ramljak, IQ 160 FOTO: Voyo

Treća epizoda stiže već ovog petka na Voyo