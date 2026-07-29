Ovdje nema razvučenih zločina: Svaka epizoda serije 'IQ 160' donosi posve novi slučaj!

Prve dvije epizode prve hrvatske VOYO original serije 'IQ 160' već su osvojile domaću publiku, a dobre vijesti za sve ljubitelje dobre akcije i humora idu dalje jer na Voyo platformu u petak stiže i treći nastavak. Ova hit serija brzo je privukla pažnju neobičnim spojem napete kriminalističke istrage i vrhunskog humora, predvođena sjajnim glumačkim tandemom – iskusnim inspektorom Ramljakom kojeg tumači Luka Peroš i genijalnom, no osebujnom Marinom Kapov u izvedbi Dajane Čuljak.
Svaki nastavak donosi svježu zagonetku i novu dozu adrenalina
Ono što 'IQ 160' čini iznimno dinamičnim i drži publiku prikovanom za ekrane jest njezina specifična struktura. Naglasak nije na samo jednom zločinu koji se rasteže kroz cijelu sezonu, već svaka epizoda donosi posve novi slučaj, novu uzbudljivu situaciju i nepredvidiv zaplet.
Upravo ta epizodna dinamika osigurava da u seriji nema praznog hoda niti razvučenih radnji. Pred glavne se junake u svakom nastavku stavlja svježa, zaokružena zagonetka koja od njih zahtijeva brze, nepredvidive i czvjetne reakcije, pa gledatelji od prve do zadnje minute prate uzbudljiv intelektualni dvoboj s novim osumnjičenicima.
Složeni odnosi i privatne drame grade se kroz cijelu sezonu
Dok u svakoj pojedinačnoj epizodi rješavaju posve novu mračnu zagonetku, u pozadini se odvija jednako uzbudljiva, dugoročna priča. Odnosi između inspektora Ramljaka i Marine Kapov, kao i njihove privatne drame, pozadinske podteme i osobne tajne, postupno se grade, isprepliću i produbljuju kroz svih osam epizoda.
Isprva potpuno nespojivi, ovi se likovi kroz epizode uče međusobnom poštovanju i uigravanju. Taj sudar dvaju potpuno različitih svjetova – iskusnog, discipliniranog policajca i genijalne, ali nepredvidive suradnice – daje seriji dodatnu dubinu, emotivnu težinu i prepoznatljiv šarm.
Treća epizoda stiže već ovog petka na Voyo
Ako još niste, prve dvije epizode možete pogledati odmah na Voyo platformi i sami se uvjeriti zašto je ovaj ljetni hit izazvao toliko zanimanje publike.
Ne propustite u petak na platformi VOYO pogledati treću epizodu serije 'IQ 160', koja donosi posve novi, uzbudljivi slučaj koji će ponovno na najzabavniji način testirati vaše sive stanice!