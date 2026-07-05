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IQ 160

Ovu Einsteinovu zagonetku može riješiti samo dva posto ljudi. Jesi li među njima?

U prvom Voyo Originalu 'IQ 160', glavna junakinja Marina poznata je po iznimnoj inteligenciji i sposobnosti rješavanja naizgled nemogućih slučajeva. Baš zato nije slučajno što se uz nju veže i jedan od najpoznatijih logičkih izazova na svijetu

RTL.hr
05.07.2026 20:00

Ovu Einsteinovu zagonetku može riješiti samo dva posto ljudi. Jeste li među njima?

Internetom se već dugo širi zagonetka Alberta Einsteina iz 1930. godine koju je navodno uspjelo riješiti samo dva posto ljudi na svijetu. Za točan odgovor nisu potrebni trikovi, nego samo logika. Oni koji uspiju ovo riješiti smatraju se jako inteligentnima. Provjerite jeste li među njima.

Dajana i Luka, IQ 160
Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo

Zagonetka:

U ulici se nalazi pet kuća obojenih u pet različitih boja. U svakoj kući živi jedan čovjek drugačije nacionalnosti. Svaki od njih pije neko piće, puši određenu marku cigareta i ima kućnog ljubimca. Niti jedan od njih ne pije istu vrstu pića, ne puši istu marku cigareta i nema istog ljubimca.

Tko ima ribu za ljubimca?

Smjernice:

Britanac živi u crvenoj kući.

Šveđanin ima psa za ljubimca.

Danac pije čaj.

Zelena kuća nalazi se s lijeve strane bijele kuće.

Vlasnik zelene kuće pije kavu.

Vlasnik koji puši Pal Mal ima ptice za ljubimce.

Stanovnik žute kuće puši Dunhill.

Čovjek koji živi u kući u sredini pije mlijeko.

Norvežanin živi u prvoj kući.

Vlasnik koji puši Blends živi pokraj kuće čiji vlasnik ima mačku.

Čovjek koji ima konja živi pokraj čovjeka koji puši Dunhill.

Čovjek koji puši marku cigareta Bluemaster pije pivo.

Nijemac puši marku cigareta Prince.

Norvežanin živi pokraj plave kuće.

Osoba koja puši Blends živi pokraj čovjeka koji pije vodu.

Odgovor pogledajte u videu:

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ne propustite - serija 'IQ 160' uskoro na platformi Voyo!

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