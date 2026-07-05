Ovu Einsteinovu zagonetku može riješiti samo dva posto ljudi. Jesi li među njima?

Ovu Einsteinovu zagonetku može riješiti samo dva posto ljudi. Jeste li među njima?

Internetom se već dugo širi zagonetka Alberta Einsteina iz 1930. godine koju je navodno uspjelo riješiti samo dva posto ljudi na svijetu. Za točan odgovor nisu potrebni trikovi, nego samo logika. Oni koji uspiju ovo riješiti smatraju se jako inteligentnima. Provjerite jeste li među njima.