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IQ 160

Potpuni šok u 'IQ 160' nakon izrade fotorobota: Pogledajte prizor koji je ostavio inspektore bez teksta!

Istraga ubojstva na Jarunu dobila je nevjerojatan zaokret u seriji 'IQ 160'

RTL.hr
28.08.2026 20:00

Svjedok je detaljno opisivao svaku crtu lica navodnog počinitelja dok su inspektori izrađivali fotorobot. No, kada je crtež bio gotov, u prostoriji je zavladao muk - s papira ih je gledao nepogrešiv portret samog svjedoka.

Marina ga je odmah izravno suočila s bizarnom situacijom:

"Gle, neću ti lagati, tvoja priča nema smisla. Ili si krivi potpuno glup ili nisi, ali u tom slučaju mi objasni kako to da fotorobot počinitelja izgleda kao tvoj autoportret?"

Goran je ostao zatečen, tvrdeći da je nevin i da mu netko smješta.

Fotorobot, IQ 160
Fotorobot, IQ 160 FOTO: Voyo

Sumnjiva prošlost i ključno pitanje

Slučaj se dodatno zamrsio kada je provjera otkrila da Goran ima policijski dosje i da je nedavno izašao iz zatvora, što ga je odmah pretvorilo u glavnog osumnjičenika. S druge strane, njegov ga poslodavac opisuje kao iznimno mirnog i marljivog radnika.

Radi li se o hladnokrvnom ubojici koji se poigrava s policijom ili je zbunjeni mladić žrtva opasne urote?

Fotorobot, IQ 160
Fotorobot, IQ 160 FOTO: Voyo

Hoće li Marina i Tomislav uspjeti raspetljati ovaj nevjerojatan slučaj? Novu uzbudljivu epizodu hit-serije 'IQ 160' pogledajte odmah na Voyo platformi!

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IQ 160

Rasplet sezone se bliži: Predzadnja epizoda 'IQ 160' stigla na Voyo i donosi novu dozu napetosti i misterija!

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