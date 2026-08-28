Potpuni šok u 'IQ 160' nakon izrade fotorobota: Pogledajte prizor koji je ostavio inspektore bez teksta!

Svjedok je detaljno opisivao svaku crtu lica navodnog počinitelja dok su inspektori izrađivali fotorobot. No, kada je crtež bio gotov, u prostoriji je zavladao muk - s papira ih je gledao nepogrešiv portret samog svjedoka.
Marina ga je odmah izravno suočila s bizarnom situacijom:
"Gle, neću ti lagati, tvoja priča nema smisla. Ili si krivi potpuno glup ili nisi, ali u tom slučaju mi objasni kako to da fotorobot počinitelja izgleda kao tvoj autoportret?"
Goran je ostao zatečen, tvrdeći da je nevin i da mu netko smješta.
Sumnjiva prošlost i ključno pitanje
Slučaj se dodatno zamrsio kada je provjera otkrila da Goran ima policijski dosje i da je nedavno izašao iz zatvora, što ga je odmah pretvorilo u glavnog osumnjičenika. S druge strane, njegov ga poslodavac opisuje kao iznimno mirnog i marljivog radnika.
Radi li se o hladnokrvnom ubojici koji se poigrava s policijom ili je zbunjeni mladić žrtva opasne urote?