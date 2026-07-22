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IQ 160

Povodom premijere serije 'IQ 160' osvoji ekskluzivni merch paket!

Jesi li ti onaj koji uvijek pronađe najbolje rješenje, pamti nevjerojatne detalje, smišlja najluđe ideje ili ima neki talent koji nitko ne očekuje? Sada je vrijeme da ga pokažeš

RTL.hr
22.07.2026 10:51

Povodom premijere prvog Voyo Originala 'IQ 160', pokrenuli smo kreativni nagradni natječaj u kojem tražimo tvoju skrivenu supermoć.

Koji je tvoj genijalni talent koji koristiš na poslu, faksu ili u svakodnevnom životu? Napiši nam svoj najkreativniji odgovor i možda baš ti osvojiš ekskluzivni 'IQ 160' merch paket!

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Najmaštovitijih 10 odgovora osvaja nagradu, zato nam pokaži zašto se i u tebi krije pravi genijalac.

Prijave traju do 24.7. u 23:59 sati stoga ne propusti priliku! Prijavi se putem obrasca: https://kreativni.rtl.hr/iq160/

Seriju 'IQ 160' pratite od ovog petka na platformi Voyo.

iq 160
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