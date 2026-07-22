Povodom premijere serije 'IQ 160' osvoji ekskluzivni merch paket!

Povodom premijere prvog Voyo Originala 'IQ 160', pokrenuli smo kreativni nagradni natječaj u kojem tražimo tvoju skrivenu supermoć.
Koji je tvoj genijalni talent koji koristiš na poslu, faksu ili u svakodnevnom životu? Napiši nam svoj najkreativniji odgovor i možda baš ti osvojiš ekskluzivni 'IQ 160' merch paket!
Najmaštovitijih 10 odgovora osvaja nagradu, zato nam pokaži zašto se i u tebi krije pravi genijalac.
Prijave traju do 24.7. u 23:59 sati stoga ne propusti priliku! Prijavi se putem obrasca: https://kreativni.rtl.hr/iq160/