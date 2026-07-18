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IQ 160

Poznati glumac Stjepan Perić iz serije 'IQ 160' nasmijao priznanjem: 'Moj lik Marko je poseban jer tolerira Marinu i sve njezine mušice'

Stjepan Perić je otkrio da ono što njegov lik Marka uistinu čini posebnim nije njegov um, već nevjerojatna sposobnost snalaženja u kompliciranim obiteljskim odnosima, a njegovo objašnjenje nasmijalo je mnoge

RTL.hr
18.07.2026 16:00

Poznati domaći glumac Stjepan Perić preuzeo je jednu od glavnih uloga u novoj seriji 'IQ 160', koja spaja elemente kriminalistike i humora, a u središte radnje stavlja genijalku Marinu s izvanprosječnim kvocijentom inteligencije. 

Tolerancija kao supermoć u modernoj obitelji

Na pitanje po čemu je njegov lik, naizgled jednostavan muškarac posvećen poslu i djeci, zapravo poseban, Perić je dao odgovor koji na duhovit način sažima suštinu modernih obiteljskih odnosa.

"Poseban je po tome što tolerira svoju bivšu suprugu i sve njene mušice i zapravo bez problema hendla troje djece", ispričao je Perić bez zadrške. S iskrenom dozom humora, glumac je povukao paralelu s vlastitim životom, priznajući: "Što, evo ja sad imam dvoje djece, znam da je to nemoguće".

Odnos Marka i njegove bivše supruge Marine opisao je kao "specifičan", ističući da se ponašaju kao da su i dalje zajedno. "To možda i nije tako neobično u današnje vrijeme", dodao je, sugerirajući da će se mnogi gledatelji prepoznati u zamršenim, ali neraskidivim vezama koje ostaju i nakon formalnog kraja braka.

Stjepan Perić, IQ 160
Stjepan Perić, IQ 160 FOTO: RTL

Životna filozofija: 'Ništa nije strašno'

Ono što Perića osobno najviše fascinira kod Marka jest njegova nevjerojatna mirnoća. "Sviđa mi se lakoća s kojom on hendla sve što se događa oko njega", naglasio je glumac. Ta sposobnost da ostane staložen usred kaosa njegova je najprivlačnija osobina.

"Što god da se loše ili nezgodno dogodi, on tome pristupa kao da je palo perce na podu", slikovito je pojasnio Perić. U svijetu punom stresa i drame, Markov pristup životu djeluje gotovo terapeutski i predstavlja lekciju koju, prema glumčevim riječima, svi možemo usvojiti. "Od njega možemo naučiti da ništa nije strašno", zaključuje Perić, sažimajući time jednostavnu, ali moćnu životnu filozofiju svog lika.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Priprema za ulogu na 'obiteljskom' setu

Iako se radi o slojevitom liku, Perić je otkrio da mu za ulogu oca troje djece nije bila potrebna naporna glumačka priprema. Inspiraciju je, sasvim prirodno, crpio iz vlastitog iskustva. "Pa ja sam se pripremao sa svojom djecom", priznao je i dodao kako je na setu često puštao da se scene razvijaju spontano, u trenutku.

Stjepan Perić svojim je opisom lika Marka dao naslutiti da gledatelje serije "IQ 160" očekuje ne samo napeta krimi priča, već i životan, duhovit i šarmantan protagonist. Njegova sposobnost da s nevjerojatnom lakoćom balansira između zahtjevnog posla, troje djece i hirova bivše supruge zasigurno će biti jedan od glavnih razloga zašto će publika s nestrpljenjem pratiti ovu novu domaću uspješnicu.

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stjepan perić iq 160
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