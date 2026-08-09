Prijetio je žrtvi iz posve neuobičajenog razloga: U novoj epizodi 'IQ 160' palo šokantno priznanje

Potraga za istinom u novom slučaju serije 'IQ 160' dobiva sve neobičnije dimenzije. Dok su Marina Kapov i inspektor Tomislav Ramljak isprva istraživali okolnosti pod kojima je stradala veterinarka Fani, jedan digitalni trag s interneta usmjerio je pozornost na čovjeka s vrlo opasnim namjerama.

Autora recenzije trag je ubrzo povezao s lokalnim tattoo majstorom iz Dubrave. Suočeni s istražiteljima, brzo je otkrila da se iza oštrih riječi na mreži krije duboki bijes i osjećaj nepravde zbog načina na koji se veterinarka odnijela prema njegovom omiljenom egzotičnom ljubimcu.

Pregledavajući profil njezine veterinarske klinike, policijski tim uočio je iznimno agresivan i uvredljiv komentar s profilnom slikom koja je iskusnom oku Marine Kapov djelovala poznato.

Tijekom ispitivanja, osumnjičeni je otvoreno priznao dokle je bio spreman ići u svojoj namjeri da veterinarki zagorča život. Otkrio je da se nije zaustavio samo na porukama i negativnim recenzijama, već je otišao korak dalje te je počeo vrebati žrtvu.

Je li njegov bijes ostao samo na zastrašivanju ili ga je doveo do samog zločina, provjerite u novoj epizodi serije 'IQ 160', dostupnoj na Voyo platformi!