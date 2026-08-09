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IQ 160

Prijetio je žrtvi iz posve neuobičajenog razloga: U novoj epizodi 'IQ 160' palo šokantno priznanje

Istraga misteriozne smrti mlade veterinarke odvela je policijski tim do internet tragova

RTL.hr
09.08.2026 20:00

Potraga za istinom u novom slučaju serije 'IQ 160' dobiva sve neobičnije dimenzije. Dok su Marina Kapov i inspektor Tomislav Ramljak isprva istraživali okolnosti pod kojima je stradala veterinarka Fani, jedan digitalni trag s interneta usmjerio je pozornost na čovjeka s vrlo opasnim namjerama.

Trag s interneta i oštra recenzija

Pregledavajući profil njezine veterinarske klinike, policijski tim uočio je iznimno agresivan i uvredljiv komentar s profilnom slikom koja je iskusnom oku Marine Kapov djelovala poznato.

Autora recenzije trag je ubrzo povezao s lokalnim tattoo majstorom iz Dubrave. Suočeni s istražiteljima, brzo je otkrila da se iza oštrih riječi na mreži krije duboki bijes i osjećaj nepravde zbog načina na koji se veterinarka odnijela prema njegovom omiljenom egzotičnom ljubimcu.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Priznanje koje ga stavlja u središte istrage

Tijekom ispitivanja, osumnjičeni je otvoreno priznao dokle je bio spreman ići u svojoj namjeri da veterinarki zagorča život. Otkrio je da se nije zaustavio samo na porukama i negativnim recenzijama, već je otišao korak dalje te je počeo vrebati žrtvu.

Je li njegov bijes ostao samo na zastrašivanju ili ga je doveo do samog zločina, provjerite u novoj epizodi serije 'IQ 160', dostupnoj na Voyo platformi!

iq 160 marina kapov iq 160
IQ 160

Mladi inspektor Filip Antić dokazao se timu: Je li baš njegov potez slomio osumnjičenika u seriji 'IQ 160'?

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