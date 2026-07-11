Radio je kao vozač, statist i asistent: Luka Peroš iskreno o životu u Hollywoodu

Iako ga publika danas zna po velikim ulogama, Luka Peroš je bez zadrške progovorio o teškim počecima u Los Angelesu i razlozima zbog kojih je napustio 'tvornicu snova'

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Glumac s impresivnom međunarodnom karijerom, Luka Peroš, u podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!' otkrio je detalje svog profesionalnog puta koji su daleko od glamura crvenog tepiha.

Godine bez glumačkog angažmana

Prije nego što je ostvario svjetski uspjeh, Peroš je proveo godine u Hollywoodu radeći poslove koji nisu imali veze s glumom, iako je upravo zbog nje tamo i otišao. Otkrio je kako je to bio period velikih izazova i preispitivanja, u kojem čak tri godine nije izgovorio niti jednu riječ pred kamerom. "Radio sam na setovima kao asistent za oružje i rekvizite, bio sam vozač, statist, sve sam radio osim glume", prisjetio se Peroš, opisujući kako je izgledao njegov život dok je čekao pravu priliku. Ta faza, iako teška, bila je ključna za odluku koja mu je promijenila karijeru.

icon-expand Luka Peroš FOTO: Voyo

'Ne moram biti u glupom L.A.-ju'

Nakon godina čekanja, shvatio je da ispunjenje svog sna ne mora tražiti isključivo u Americi. Ta spoznaja bila je prijelomna točka nakon koje je odlučio napustiti Hollywood. "Onda sam rekao - u redu, ako sam to studirao, želim to i raditi. Mogu glumiti bilo gdje, na bilo kojem jeziku. Ne moram biti u glupom L.A.-ju", ispričao je glumac. "Tada sam digao sidro, prije otprilike 23 godine, rekao sam da je dosta. Vratio sam se u Hrvatsku i počeo od nule. Zato me danas nije briga gdje glumim, sve se da naučiti ako je uloga za mene."

icon-expand Luka Peroš FOTO: Voyo

Oštra kritika "tvornice snova"

Peroš nije štedio riječi kada je opisivao svoje viđenje Los Angelesa i holivudske filmske industrije. Na pitanje je li život ondje zaista filmski, kako ga mnogi doživljavaju, odgovorio je bez okolišanja. "Ma to je s*anje, drugo pakovanje. Mogu to tako reći. Taj grad se raspada", kazao je otvoreno i dodao kako ga više impresioniraju produkcije iz drugih zemalja koje s manje novca stvaraju izvanredne projekte. "Lako je s velikim novcima i studijima nešto izbaciti. Meni više imponiraju manje produkcije koje naprave nešto divno. LA mi je stvarno jedan od najgorih gradova na svijetu, a svugdje sam bio", zaključio je Peroš.

icon-expand Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL