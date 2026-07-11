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IQ 160

Radio je kao vozač, statist i asistent: Luka Peroš iskreno o životu u Hollywoodu

Iako ga publika danas zna po velikim ulogama, Luka Peroš je bez zadrške progovorio o teškim počecima u Los Angelesu i razlozima zbog kojih je napustio 'tvornicu snova'

RTL.hr
11.07.2026 12:00

Glumac s impresivnom međunarodnom karijerom, Luka Peroš, u podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!' otkrio je detalje svog profesionalnog puta koji su daleko od glamura crvenog tepiha. 

Godine bez glumačkog angažmana

Prije nego što je ostvario svjetski uspjeh, Peroš je proveo godine u Hollywoodu radeći poslove koji nisu imali veze s glumom, iako je upravo zbog nje tamo i otišao. Otkrio je kako je to bio period velikih izazova i preispitivanja, u kojem čak tri godine nije izgovorio niti jednu riječ pred kamerom.

"Radio sam na setovima kao asistent za oružje i rekvizite, bio sam vozač, statist, sve sam radio osim glume", prisjetio se Peroš, opisujući kako je izgledao njegov život dok je čekao pravu priliku. Ta faza, iako teška, bila je ključna za odluku koja mu je promijenila karijeru.

Luka Peroš
Luka Peroš FOTO: Voyo

'Ne moram biti u glupom L.A.-ju'

Nakon godina čekanja, shvatio je da ispunjenje svog sna ne mora tražiti isključivo u Americi. Ta spoznaja bila je prijelomna točka nakon koje je odlučio napustiti Hollywood.

"Onda sam rekao - u redu, ako sam to studirao, želim to i raditi. Mogu glumiti bilo gdje, na bilo kojem jeziku. Ne moram biti u glupom L.A.-ju", ispričao je glumac. "Tada sam digao sidro, prije otprilike 23 godine, rekao sam da je dosta. Vratio sam se u Hrvatsku i počeo od nule. Zato me danas nije briga gdje glumim, sve se da naučiti ako je uloga za mene."

Luka Peroš
Luka Peroš FOTO: Voyo

Oštra kritika "tvornice snova"

Peroš nije štedio riječi kada je opisivao svoje viđenje Los Angelesa i holivudske filmske industrije. Na pitanje je li život ondje zaista filmski, kako ga mnogi doživljavaju, odgovorio je bez okolišanja.

"Ma to je s*anje, drugo pakovanje. Mogu to tako reći. Taj grad se raspada", kazao je otvoreno i dodao kako ga više impresioniraju produkcije iz drugih zemalja koje s manje novca stvaraju izvanredne projekte. "Lako je s velikim novcima i studijima nešto izbaciti. Meni više imponiraju manje produkcije koje naprave nešto divno. LA mi je stvarno jedan od najgorih gradova na svijetu, a svugdje sam bio", zaključio je Peroš.

Luka Peroš, IQ 160
Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

Osvrnuo se i na jednu propuštenu priliku koja savršeno ilustrira surovost tamošnjeg sustava. Imao je priliku raditi kao produkcijski asistent na filmu "Minority Report" Stevena Spielberga, no posao je izgubio jer nije odmah potvrdno odgovorio. "Rekao sam: 'Dajte mi sat vremena samo da provjerim mogu li odgoditi jedno putovanje'. Kad sam nazvao nakon sat vremena, rekli su da je gotovo. Tamo moraš reći 'da' odmah", prisjetio se.

Njegov put dokaz je da se uspjeh ne mora nužno vezati za Hollywood. Naprotiv, napustivši ga, Luka Peroš je izgradio zavidnu karijeru i postao jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih glumaca na svjetskoj sceni.

Luka Peroš VOYO IQ 160
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