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IQ 160

Ramljak o Marini u emotivnom finalu sezone 'IQ 160': 'Zbog nje sam prekršio sve zakone i upucao čovjeka...'

Ono što je započelo kao obično bratsko zadirkivanje, pretvorilo se u šokantnu ispovijest koja baca novo svjetlo na profesionalne i osobne izazove s kojima se inspektor suočava

RTL.hr
04.09.2026 22:00

Na bratovo bezazleno pitanje o tome postoji li "nešto" između njega i Marine te jesu li "kliknuli", Ramljak je odgovorio s dozom gorčine koja je nagovijestila dublje probleme:

"Tako da smo mogli i bolje kliknuti..."

Njegov sarkastičan komentar bio je samo uvod u lavinu priznanja o tome koliko ga je taj odnos zapravo koštao, ne samo emocionalno, već i profesionalno u seriji 'IQ 160'.

Cijena kompliciranog odnosa: Prekršeni zakoni i pucanj u čovjeka

Inspektora je bratova znatiželja potaknula da otvori dušu i prizna razmjere svojih postupaka te iznese tvrdnje koje mijenjaju sve:

"A da ti objasnim neke stvari... Zbog nje sam prekršio svu moguću proceduru i nekoliko zakona. Upucao sam čovjeka i lagao najboljoj kolegici zbog nje. Da, zbog nje."

Ove teške riječi ne otkrivaju samo dubinu njegove upletenosti, već i golemi teret koji nosi kao policajac koji je zbog emocija i odanosti prešao granicu zakona.

Tomislav i Marina, IQ 160
Tomislav i Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Potraga za 'normalnom osobom'

Nakon eksplozivnog priznanja, Ramljak je otkriti što zapravo traži u životu. Na bratovu šalu o ženi koja kod kuće slaže odjeću po bojama, umorno je odgovorio potvrdno, no njegova prava želja znatno je dublja:

"Želim samo jednu normalnu osobu koja nije prijetnja sebi i svima oko sebe."

Ispovijest Tomislava Ramljaka otkriva čovjeka rastrganog između dužnosti i osjećaja. Iako je veza s Marinom ostavila dubok i potencijalno neizbrisiv trag na njegovu karijeru, pitanje je hoće li unatoč svemu ovaj dvojac pronaći zajednički put.

Marina, Tomislav, IQ 160
Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Hoće li Ramljak platiti visoku cijenu za svoje postupke i što ovo priznanje znači za njegov odnos s Marinom? Sve napete trenutke i rasplet serije 'IQ 160' gledajte odmah, ekskluzivno na Voyo platformi!

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IQ 160

'Zašto mi se nisi javio?': Shrvana Marina u finalu sezone 'IQ 160' očajnički traži odgovore od Ramljaka

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