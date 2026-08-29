Ramljak ostao zatečen kad se Marina u 'IQ 160' pojavila u elegantnom izdanju: 'Izgledaš lijepo, otmjeno...'

Suočeni sa zidom u istrazi ubojstva na Jarunu, Marina Kapov i Tomislav Ramljak odlučili su pokrenuti vlastitu, tajnu istragu daleko od znatiželjnih očiju u postaji

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Njihov tajni dogovor doveo ih je u elegantan restoran s tri zvjezdice, gdje se teorije o zločinu isprepliću s biranim jelima. Za Marinu, koja je duhovito priznala da su joj vrhunac gastronomije "ćevapčići i pizzerija", ovo je bio ulazak u potpuno novi svijet. No, hrana nije bila jedino iznenađenje te večeri.

Izdanje koje oduzima dah

Slučaj je možda bio povod za sastanak, no Marinin dolazak postao je glavni događaj. Naviknut na njezina ležerna i praktična izdanja, Ramljak je ostao zatečen kada se pojavila u crnoj, elegantnoj haljini koja je isticala njezinu figuru. Njezin partner jedva je pronašao prave riječi te joj uputio iskreni kompliment: "Izgledaš lijepo, elegantno, otmjeno." Na trenutak je istraga pala u drugi plan, a u centru pažnje našla se nesvakidašnja modna transformacija omiljene Marine.

icon-expand Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Skrivena etiketa i doza humora