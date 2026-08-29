Ramljak ostao zatečen kad se Marina u 'IQ 160' pojavila u elegantnom izdanju: 'Izgledaš lijepo, otmjeno...'

Njihov tajni dogovor doveo ih je u elegantan restoran s tri zvjezdice, gdje se teorije o zločinu isprepliću s biranim jelima. Za Marinu, koja je duhovito priznala da su joj vrhunac gastronomije "ćevapčići i pizzerija", ovo je bio ulazak u potpuno novi svijet. No, hrana nije bila jedino iznenađenje te večeri.
Izdanje koje oduzima dah
Slučaj je možda bio povod za sastanak, no Marinin dolazak postao je glavni događaj. Naviknut na njezina ležerna i praktična izdanja, Ramljak je ostao zatečen kada se pojavila u crnoj, elegantnoj haljini koja je isticala njezinu figuru.
Njezin partner jedva je pronašao prave riječi te joj uputio iskreni kompliment:
"Izgledaš lijepo, elegantno, otmjeno."
Na trenutak je istraga pala u drugi plan, a u centru pažnje našla se nesvakidašnja modna transformacija omiljene Marine.
Skrivena etiketa i doza humora
Ipak, Marina ne bi bila Marina da cijeloj situaciji nije dodala svoj pragmatičan pečat. Usred večere, Ramljak je primijetio detalj koji je razbio glamuroznu sliku – s haljine je još uvijek virila etiketa s cijenom. Na njegov zbunjeni pogled, odbrusila je bez oklijevanja:
"Što si mislio, kako bih inače vratila haljinu i dobila pare nazad?"
Taj je trenutak unio dozu humora u napetu večer i ponovno pokazao jedinstvenu dinamiku ovog dvojca. Večera s tri zvjezdice dokazala je da se i najzamršeniji slučajevi mogu rješavati izvan ureda, uz savršenu mješavinu tajni, elegancije i smijeha.
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