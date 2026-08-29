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IQ 160

Ramljak ostao zatečen kad se Marina u 'IQ 160' pojavila u elegantnom izdanju: 'Izgledaš lijepo, otmjeno...'

Suočeni sa zidom u istrazi ubojstva na Jarunu, Marina Kapov i Tomislav Ramljak odlučili su pokrenuti vlastitu, tajnu istragu daleko od znatiželjnih očiju u postaji

RTL.hr
29.08.2026 16:00

Njihov tajni dogovor doveo ih je u elegantan restoran s tri zvjezdice, gdje se teorije o zločinu isprepliću s biranim jelima. Za Marinu, koja je duhovito priznala da su joj vrhunac gastronomije "ćevapčići i pizzerija", ovo je bio ulazak u potpuno novi svijet. No, hrana nije bila jedino iznenađenje te večeri.

Izdanje koje oduzima dah

Slučaj je možda bio povod za sastanak, no Marinin dolazak postao je glavni događaj. Naviknut na njezina ležerna i praktična izdanja, Ramljak je ostao zatečen kada se pojavila u crnoj, elegantnoj haljini koja je isticala njezinu figuru.

Njezin partner jedva je pronašao prave riječi te joj uputio iskreni kompliment:

"Izgledaš lijepo, elegantno, otmjeno."

Na trenutak je istraga pala u drugi plan, a u centru pažnje našla se nesvakidašnja modna transformacija omiljene Marine.

Marina, Tomislav, IQ 160
Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Skrivena etiketa i doza humora

Ipak, Marina ne bi bila Marina da cijeloj situaciji nije dodala svoj pragmatičan pečat. Usred večere, Ramljak je primijetio detalj koji je razbio glamuroznu sliku – s haljine je još uvijek virila etiketa s cijenom. Na njegov zbunjeni pogled, odbrusila je bez oklijevanja:

"Što si mislio, kako bih inače vratila haljinu i dobila pare nazad?"

Taj je trenutak unio dozu humora u napetu večer i ponovno pokazao jedinstvenu dinamiku ovog dvojca. Večera s tri zvjezdice dokazala je da se i najzamršeniji slučajevi mogu rješavati izvan ureda, uz savršenu mješavinu tajni, elegancije i smijeha.

Kako će završiti ova tajna operacija i kamo će ih odvesti tragovi prikupljeni na večeri? Predzadnju epizodu hit-serije 'IQ 160' ne propustite - pogledajte je odmah, ekskluzivno na Voyo platformi!

iq 160 voyohr
IQ 160

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