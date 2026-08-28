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IQ 160

Rasplet sezone se bliži: Predzadnja epizoda 'IQ 160' stigla na Voyo i donosi novu dozu napetosti i misterija!

Na Voyo platformu ekskluzivno je stigla predzadnja epizoda omiljene kriminalističke serije 'IQ 160', donoseći novu dozu vrhunske napetosti, prepoznatljivog humora i zagonetki koje gledatelje drže na samom rubu sjedala

RTL.hr
28.08.2026 11:00

Nakon što su u prošlom slučaju morali zaroniti u opasan i nepredvidiv svijet navijačkih skupina te navigirati kroz tenzije među huliganima, Marina Kapov i inspektor Tomislav Ramljak dokazali su da se uspješno nose i s najrizičnijim uličnim kriminalom. Iako su još jednom potvrdili da funkcioniraju kao nepogrešiv tim, vremena za slavlje i predah - ponovno nema.

Fotorobot, IQ 160
Fotorobot, IQ 160 FOTO: Voyo

Misterij koji najavljuje veliko finale

U novoj epizodi, koja nas izravno uvodi u završnicu serije, dvojac se suočava s ubojstvom koje na prvi pogled djeluje kao još jedna istraga u nizu, no ubrzo prerasta u bizaran slučaj kakav dosad nisu vidjeli. Jedan naizgled običan iskaz svjedoka i izrada fotorobota dovest će Marinu i Tomislava do potpunog zida - i natjerati ih da se zapitaju poigrava li se netko s policijom ili je na djelu opasna urota.

Uz sve jače iskre i neriješene odnose na privatnom planu, novi nastavak donosi zaplet koji u potpunosti priprema teren za spektakularno finale.

Marina i Tomislav, IQ 160
Marina i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Tko stoji iza novog neobičnog slučaja i kamo će istraga odvesti omiljeni dvojac? Predzadnju epizodu 'IQ 160' pogledajte odmah, ekskluzivno na Voyo platformi!

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IQ 160

ANKETA Tko je pravi izbor za Marinu u 'IQ 160' - markantni inspektor ili šarmantni bivši suprug?

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