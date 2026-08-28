Rasplet sezone se bliži: Predzadnja epizoda 'IQ 160' stigla na Voyo i donosi novu dozu napetosti i misterija!

Nakon što su u prošlom slučaju morali zaroniti u opasan i nepredvidiv svijet navijačkih skupina te navigirati kroz tenzije među huliganima, Marina Kapov i inspektor Tomislav Ramljak dokazali su da se uspješno nose i s najrizičnijim uličnim kriminalom. Iako su još jednom potvrdili da funkcioniraju kao nepogrešiv tim, vremena za slavlje i predah - ponovno nema.

U novoj epizodi, koja nas izravno uvodi u završnicu serije, dvojac se suočava s ubojstvom koje na prvi pogled djeluje kao još jedna istraga u nizu, no ubrzo prerasta u bizaran slučaj kakav dosad nisu vidjeli. Jedan naizgled običan iskaz svjedoka i izrada fotorobota dovest će Marinu i Tomislava do potpunog zida - i natjerati ih da se zapitaju poigrava li se netko s policijom ili je na djelu opasna urota.

Uz sve jače iskre i neriješene odnose na privatnom planu, novi nastavak donosi zaplet koji u potpunosti priprema teren za spektakularno finale.