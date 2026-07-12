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IQ 160

'Rekla sam mu: 'Što je ovo? Obrij to': Brkovi Matije Kačana u 'Divljim pčelama' nisu promaknuli Dajani Čuljak

Glumicu Dajanu Čuljak gledatelji će uskoro moći pratiti u glavnoj ulozi Marine u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'. Gostujući u podcastu 'Spill The Tea', Dajana se, uzbuđena zbog novog projekta, prisjetila i svojih početaka te otkrila dosad nepoznate detalje o svom životu i prvom Voyo Originalu 'IQ 160'

RTL.hr
12.07.2026 09:00

Dajana Čuljak je odrasla u Pleternici, a kao dijete je, kaže, bila izrazito povučena i tiha. "Nisam baš imala neke potrebe za prijateljima. Užasno sam puno voljela čitati, ali sam stalno bila u svom malom svemiru", ispričala je glumica. Prekretnica se dogodila u osnovnoj školi, kada su je prijatelji iz razreda počeli poticati da im se pridruži u školskim priredbama. Kroz recitacije i glumu, polako se počela otvarati, šaliti i oslobađati srama. Ipak, najveća transformacija, kaže, dogodila se odlaskom na Akademiju dramske umjetnosti. "Ljudi koji su me znali još iz osnovne i srednje rekli su: 'Bože, Dajana, kako si se ti promijenila?' Akademija mi je pomogla da se opustim i da nisam tako ukočena i sramežljiva", priznala je.

Na iznenađenje mnogih, pa i same sebe, Dajana je Akademiju upisala iz prvog pokušaja. Taj trenutak bio je toliko emotivan da ga i danas živo pamti. "Ja sam se tamo raspala. Baš sam se rasplakala kad sam vidjela svoje ime na popisu", kazala je.

Dajana Čuljak, Spill The Tea
Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

Glumila u 'Sjenama prošlosti'

Glumica Dajana Čuljak osvojila je simpatije publike ulogom karizmatične Paule Lončar u popularnoj seriji 'Sjene prošlosti', a u nedavnom je gostovanju u podcastu otkrila dosad nepoznate detalje sa snimanja.

Dok je radnja serije bila prožeta ozbiljnim i tragičnim sudbinama, Dajana ističe kako su njezin lik i lik Tome, kojeg je utjelovio Matija Kačan, publici donosili dozu humora. "Mislim da smo Kačan i ja imali taj 'comic relief', malo da ipak možemo biti smiješni. Svi drugi su jako tragični, sve je pitanje života i smrti, a Matija i ja smo to mogli i nama je to bilo super", prisjetila se glumica. Objasnila je kako je čak i Paulinu ljutnju uvijek igrala s dozom komičnog, što vjeruje da se gledateljima svidjelo. Iako je njihova priča imala i teških trenutaka, od brojnih prekida i mirenja do emotivnih scena s njihovim sinom na ekranu, cjelokupno iskustvo pamti kao iznimno lijepo. "Cijelo to iskustvo mi je ostalo u lijepom sjećanju. Lijepa je ekipa, lijepo smo radili, umorni smo bili sigurno, ali kad ih vidim ujutro, odmah mi je lakše jer je stalno bio smijeh", kazala je.

Tomo i Paula, Sjene prošlosti
Tomo i Paula, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Riječi hvale za Matiju Kačana

Uloga Paule Lončar bila je, kako kaže, vrlo "šarena" i daleko od njezina privatnog karaktera, što joj je predstavljalo poseban užitak. Najviše ju je zabavljalo glumiti scene u kojima je njezin lik bio potpuno izvan kontrole. "Stvari koje su meni smiješne, koje ne mogu shvatiti, da je histerična oko nečega i da luduje potpuno, meni je to bilo super igrati jer to totalno nema veze sa mnom. Smijem li tu još malo pretjerati?", kroz smijeh je prepričala razgovore s redateljem. Kao jednu od najdražih scena izdvojila je onu u kojoj je tanjurima gađala supruga. "Mislim da u scenariju piše 'Paula baca tanjure, gađa muža tanjurima'. Mislim, genijalno", rekla je Dajana.

Dajana Čuljak i Matija Kačan
Dajana Čuljak i Matija Kačan FOTO: RTL

Dajana je otkrila da je Matiju pratila u seriji 'Divlje pčele'. "On mi je baš postao dobar prijatelj i baš smo se povezali. Vrlo se lako dogavaramo. A za 'Divlje pčele' i brkove sam ga odmah zezala, rekla sam mu: 'Što je ovo Matija? Obrij to'", našalila se Dajana.

Ne propustite - serija 'IQ 160' uskoro na platformi Voyo!

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