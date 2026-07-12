'Rekla sam mu: 'Što je ovo? Obrij to': Brkovi Matije Kačana u 'Divljim pčelama' nisu promaknuli Dajani Čuljak

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Dajana Čuljak je odrasla u Pleternici, a kao dijete je, kaže, bila izrazito povučena i tiha. "Nisam baš imala neke potrebe za prijateljima. Užasno sam puno voljela čitati, ali sam stalno bila u svom malom svemiru", ispričala je glumica. Prekretnica se dogodila u osnovnoj školi, kada su je prijatelji iz razreda počeli poticati da im se pridruži u školskim priredbama. Kroz recitacije i glumu, polako se počela otvarati, šaliti i oslobađati srama. Ipak, najveća transformacija, kaže, dogodila se odlaskom na Akademiju dramske umjetnosti. "Ljudi koji su me znali još iz osnovne i srednje rekli su: 'Bože, Dajana, kako si se ti promijenila?' Akademija mi je pomogla da se opustim i da nisam tako ukočena i sramežljiva", priznala je. Na iznenađenje mnogih, pa i same sebe, Dajana je Akademiju upisala iz prvog pokušaja. Taj trenutak bio je toliko emotivan da ga i danas živo pamti. "Ja sam se tamo raspala. Baš sam se rasplakala kad sam vidjela svoje ime na popisu", kazala je.

icon-expand Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

Glumila u 'Sjenama prošlosti'

Glumica Dajana Čuljak osvojila je simpatije publike ulogom karizmatične Paule Lončar u popularnoj seriji 'Sjene prošlosti', a u nedavnom je gostovanju u podcastu otkrila dosad nepoznate detalje sa snimanja. Dok je radnja serije bila prožeta ozbiljnim i tragičnim sudbinama, Dajana ističe kako su njezin lik i lik Tome, kojeg je utjelovio Matija Kačan, publici donosili dozu humora. "Mislim da smo Kačan i ja imali taj 'comic relief', malo da ipak možemo biti smiješni. Svi drugi su jako tragični, sve je pitanje života i smrti, a Matija i ja smo to mogli i nama je to bilo super", prisjetila se glumica. Objasnila je kako je čak i Paulinu ljutnju uvijek igrala s dozom komičnog, što vjeruje da se gledateljima svidjelo. Iako je njihova priča imala i teških trenutaka, od brojnih prekida i mirenja do emotivnih scena s njihovim sinom na ekranu, cjelokupno iskustvo pamti kao iznimno lijepo. "Cijelo to iskustvo mi je ostalo u lijepom sjećanju. Lijepa je ekipa, lijepo smo radili, umorni smo bili sigurno, ali kad ih vidim ujutro, odmah mi je lakše jer je stalno bio smijeh", kazala je.

icon-expand Tomo i Paula, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Riječi hvale za Matiju Kačana

Uloga Paule Lončar bila je, kako kaže, vrlo "šarena" i daleko od njezina privatnog karaktera, što joj je predstavljalo poseban užitak. Najviše ju je zabavljalo glumiti scene u kojima je njezin lik bio potpuno izvan kontrole. "Stvari koje su meni smiješne, koje ne mogu shvatiti, da je histerična oko nečega i da luduje potpuno, meni je to bilo super igrati jer to totalno nema veze sa mnom. Smijem li tu još malo pretjerati?", kroz smijeh je prepričala razgovore s redateljem. Kao jednu od najdražih scena izdvojila je onu u kojoj je tanjurima gađala supruga. "Mislim da u scenariju piše 'Paula baca tanjure, gađa muža tanjurima'. Mislim, genijalno", rekla je Dajana.

icon-expand Dajana Čuljak i Matija Kačan FOTO: RTL