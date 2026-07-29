Rezultati kreativnog nagradnog natječaja 'IQ 160': Provjerite jeste li među dobitnicima

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Tražili smo od vas da nam otkrijete svoj skriveni talent ili "supermoć" koju koristite na poslu ili fakultetu, a vaši maštoviti i duhoviti odgovori pokazali su da među našim gledateljima ne nedostaje prave genijalnosti.

Dobitnici nagradnog natječaja

Nakon pregleda svih pristiglih prijava i provjere ispunjavanja pravila natječaja, odabrano je desetero dobitnika koji osvajaju po jedan 'IQ 160' merch paket. To su: Sanja Samaržija-Dubac, Ivana Babić, Ana Despinić, Ana Jurić, Lidija Tutnjić, Petar Bilić, Antea Meic, Kristijan Vukovčan, Vlasta Fonović i Natalija Cindrić.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Važna napomena: