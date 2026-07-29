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IQ 160

Rezultati kreativnog nagradnog natječaja 'IQ 160': Provjerite jeste li među dobitnicima

Kreativni natječaj povodom lansiranja nove Voyo original serije 'IQ 160' službeno je završen!

RTL.hr
29.07.2026 15:50

Tražili smo od vas da nam otkrijete svoj skriveni talent ili "supermoć" koju koristite na poslu ili fakultetu, a vaši maštoviti i duhoviti odgovori pokazali su da među našim gledateljima ne nedostaje prave genijalnosti.

Dobitnici nagradnog natječaja

Nakon pregleda svih pristiglih prijava i provjere ispunjavanja pravila natječaja, odabrano je desetero dobitnika koji osvajaju po jedan 'IQ 160' merch paket.

To su: Sanja Samaržija-Dubac, Ivana Babić, Ana Despinić, Ana Jurić, Lidija Tutnjić, Petar Bilić, Antea Meic, Kristijan Vukovčan, Vlasta Fonović i Natalija Cindrić.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Važna napomena:

Čestitamo svim dobitnicima! Pobjednici će na e-mail adresu navedenu u prijavi uskoro primiti službenu obavijest.

Molimo dobitnike da provjere svoju poštu te u što kraćem roku odgovore na pristigli e-mail i dostave svoje podatke kako bismo mogli poslati nagrade.

Uzbudljive i napete epizode nove serije 'IQ 160' nastavite pratiti ekskluzivno na platformi Voyo!

iq 160 dobitnici
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