'S bivšom se ponaša kao da je u braku, a kako hendla djecu...': Poznati glumac Stjepan Perić o novoj ulozi u seriji 'IQ 160'

Poznati glumac Stjepan Perić u seriji 'IQ 160' utjelovljuje Marka, naizgled posve običnog muškarca čiji se život vrti oko posla i brige za djecu. Ipak, iza te jednostavne fasade krije se lik s izvanrednom sposobnošću snalaženja u kompliciranim obiteljskim odnosima, posebice s bivšom suprugom

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Glumac Stjepan Perić opisuje Marka kao jednostavnog čovjeka čija je svakodnevica ispunjena obavezama prema djeci. "Marko je jednostavan muškarac koji osim što radi svoj posao se bavi sa svojom djecom", kratko objašnjava glumac. No, upravo u toj jednostavnosti leži njegova posebnost.

Tolerancija kao ključ uspjeha

Ono što Marka izdvaja od drugih jest njegova nevjerojatna sposobnost da se nosi s izazovima modernog roditeljstva, pogotovo nakon razvoda. Na pitanje po čemu je njegov lik poseban, Perić bez zadrške odgovara: "Poseban je po tome što tolerira svoju bivšu suprugu i sve njene mušice i zapravo bez problema hendla troje djece".

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Glumac iz vlastitog iskustva dodaje koliko je to zahtjevan zadatak, čime dodatno ističe Markovu vještinu. "Što, evo ja sad dvoje, znam da je nemoguće", priznaje Perić, dajući publici uvid u kompleksnost lika kojeg tumači.

Bivši supružnici kao da su i dalje zajedno

Odnos Marka i njegove bivše supruge Marine daleko je od uobičajenog. Perić ga opisuje kao specifičan i neuobičajen, ali možda i prepoznatljiv mnogima u današnje vrijeme. "Oni imaju jedan specifičan odnos u kojem su bivši supružnici, a ponašaju se kao da su i dalje zajedno, što možda i nije tako neobično u današnje vrijeme", navodi glumac.

icon-expand Stjepan Perić, IQ 160 FOTO: RTL

Priprema za ulogu uz vlastitu djecu

Za uvjerljivo tumačenje lika oca, Perić se oslonio na vlastito roditeljsko iskustvo. "Pa ja sam se pripremao sa svojom djecom", otkriva glumac, dodajući kako za ovaj lik nije bila potrebna opsežna priprema u klasičnom smislu. Umjesto toga, pustio je da se stvari događaju spontano. "Dosta sam puštao da se stvari događaju u trenutku. Nije mi bila za ovaj lik konkretno potrebna neka prevelika priprema", objašnjava svoj pristup. Na pitanje po čemu se novi projekt izdvaja od ostalih, Perić bez zadrške ističe jedinstvenu kombinaciju žanrova i neobičnog protagonista. Smatra da upravo ti elementi seriji daju posebnu čar i privlačnost. "Ova serija je posebna po tome što, osim što je kriminalistička, ima i dozu humora i po tome što glavni lik ima IQ 160, što je rijetko u serijama", pojasnio je glumac.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Perić ne skriva zadovoljstvo finalnim proizvodom te s velikim samopouzdanjem poziva publiku da ne propusti seriju. Njegovi razlozi su jednostavni i jasni, a temelje se na kvaliteti cjelokupnog projekta. "Gledatelji trebaju pratiti ovu seriju zato što ja igram u njoj, zato što je dobro napisana i zato što je dobro napravljena", poručio je.

Intimna i filmska atmosfera kao ključ uspjeha

Osim zanimljivog scenarija, Perić naglašava kako je za uspjeh projekta bila ključna i izvanredna atmosfera na setu. Okruženje u kojem su glumci i ostatak ekipe radili opisuje kao iznimno ugodno i poticajno, što se, prema njegovom mišljenju, uvijek odrazi i na kvalitetu samog djela. "Meni se jako svidjela. Bila je pomalo i filmska, jer ekipa koja je radila nije bila ogromna i tako da se osjećala jedna ta intimnost, uigranost, opuštenost", otkrio je Perić. Manji produkcijski tim omogućio je bolju povezanost i suradnju, što je rezultiralo kreativnim okruženjem bez suvišnog pritiska.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Glumac dodaje kako tijekom snimanja nije osjetio nikakav pritisak, što mu je omogućilo da se u potpunosti posveti ulozi. "Ja stvarno nisam osjetio nikakav stres, frku ili nešto negativno, tako da je bilo lijepo i lagano raditi", kazao je, zaključivši jednostavnom, ali snažnom porukom koja sažima filozofiju cijele ekipe: "Što smo opušteniji, to smo bolji."

Sve ovisi o dobrom castingu

Rad s djecom na filmskom ili televizijskom setu nosi sa sobom specifične izazove. Za razliku od odraslih kolega, djeca nemaju formalno glumačko obrazovanje, zbog čega, prema Perićevim riječima, sve ovisi o njihovoj prirodnoj nadarenosti i intuiciji. "Već sam puno puta radio s djecom i to je trik i nezgodno jer oni nemaju neko obrazovanje, glumačku školu, tako da se zapravo sve svodi na to jesu li pogodili u castingu ili ne", objašnjava glumac. Na sreću, na ovom projektu casting je bio pun pogodak. Perić nije krio oduševljenje mladim kolegama, ističući kako su odabrana djeca bila izvanredna, što je uvelike olakšalo cijeli proces snimanja i stvorilo poticajnu radnu atmosferu. "Ovaj put jesu. Ova djeca su bila odlična, tako da je bilo lagano s njima", s pohvalom je naglasio.

icon-expand Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo

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