Serija 'IQ 160' stigla na platformu Voyo

Sistematičan, organiziran i analitičan - inspektor Ramljak vodeće je ime zagrebačke policijske postaje. Dok rješava ozbiljne zločine svojim oštrim umom i odličnim organizacijskim sposobnostima, ne sluti da će mu uskoro u život ući sušta suprotnost. Dok Tomislav ima sve konce u rukama, Marina žonglira u svom kaosu s troje djece, poslom čistačice u policijskoj postaji i kvocijentom inteligencije 160.

Iznimno inteligentna, Marina teško podnosi autoritete i nije joj lako zadržati posao pa u policijskoj postaji radi svega tjedan dana prije negoli oni primijete da bi Marina mogla biti korisnija kao konzultantica. Ljubav prema njezinoj djeci, pak, jača je od svega pa se trudi održati njihovu svakodnevicu funkcionalnom. U tome joj velikodušno pomaže stariji susjed Branko, kojeg sjajno igra legendarni Pero Juričić.

Tijekom večernjeg čišćenja postaje, Marina jednim pogledom uočava nepravilnosti u istrazi smrti muža odvjetnice Ane Tokić. Dok policija sumnja na bijeg supruge nakon ubojstva, Marina uočava detalje koji ne odgovaraju službenoj verziji i otkriva tragove koji upućuju na prisutnost treće osobe. Svojom sposobnošću povezivanja činjenica otvara nova pitanja o lažnim dokazima i skrivenim motivima.