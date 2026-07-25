Serije za vikend maraton: Ove Voyo hitove možete pogledati u jednom dahu

IQ 160
Prvi Voyo Original 'IQ 160' donosi kriminalističku komediju koja dokazuje da najveći detektivski talent ponekad nosi radnu uniformu. Dajana Čuljak utjelovljuje Marinu Kapov - čistačicu u zagrebačkoj policijskoj postaji, samohranu majku troje djece i osobu s IQ-om od 160 kojeg skriva od svih oko sebe. Kada slučajno razriješi kompleksan zločin koji ni iskusni istražitelji nisu uspjeli riješiti, policija primijeti njezin talent i Marina postaje konzultantica inspektoru Tomislavu Ramljaku (Luka Peroš) - discipliniranom istražitelju koji se strogo drži pravila i koji u Marini vidi sve osim kolege. Adaptacija francuskog hita 'HPI' koji je od 2021. osvojio europsku publiku, 'IQ 160' smještena je u ljetni Zagreb i spaja napetu kriminalističku intrigu s humorom i kemijom dvoje potpuno različitih partnera. Ne propusti 'IQ 160', ekskluzivno samo na platformi Voyo!
Zlatni dečki
Zlatni dečki su stvarna priča o dvojici mladića koji su 1997. izveli najveću financijsku prijevaru u povijesti Švedske - i mislili da će proći nekažnjeno. Joachim Posener, tek izašao iz zatvora, i njegov nepredvidivi rođak Thomas Jisander zajedno su osmislili shemu koja je uzdrmala cijelu zemlju: preuzimanje velike investicijske kompanije uz pomoć britanskog aristokrata kao lažnog vlasnika. Ambiciozno, drsko i suludo - sve dok nije krenulo nizbrdo. Četiri epizode serije Zlatni dečki donose europski krimić kakav još nisi gledao - brz, duhovit i brutalno iskren o cijeni kojom se plaća pohlepa.
Lov na Jaspera S.
'Lov na Jaspera S.' uzbudljiva je skandinavska kriminalistička drama koja prati frustrirajuću potragu za ubojicom kroz perspektive ključnih likova - istraživajući ksenofobiju, društvene podjele i bolnu borbu za pravdu u zajednici razjedenoj strahom i sumnjama. Svaka epizoda otkriva novu dimenziju slučaja koji je promijenio cijelu naciju, a rasplet dolazi nakon jedne od najvećih istraga DNK-a u povijesti. Inspirirana stvarnim ubojstvom tinejdžerice Marianne Vaatstra koje je potreslo Nizozemsku 1999. i godinama ostalo neriješeno, 'Lov na Jaspera S.' savršen je odabir za sve koji traže napetu kriminalističku seriju temeljenu na istinitim događajima.
Nasljedstvo
Kada otac trojice odrasle djece iznenada umre, Daniel, Sian i Chloe suočavaju se s dvostrukim udarcem - gubitkom i šokom kada otkriju da im otac nije ostavio ništa u oporuci, a cjelokupno imanje pripada njegovoj novoj supruzi. 'Nasljedstvo' je britanska dramska serija koja braću i sestru tjera na opasno putovanje u očevu prošlost - u potrazi za istinom o njegovoj smrti i razlozima koji stoje iza iznenađujuće oporuke. 'Nasljedstvo' spaja obiteljsku dramu, misterij i napetu potragu za odgovorima koji mijenjaju sve što su mislili da znaju o svom ocu - savršen odabir za gledatelje koji vole kratke, udarno ispripovijedane serije s jakim glumačkim ansamblom.
Sandokan: Princ pirata
Na granici imperije i divljine rađa se novi heroj. Sandokan (Can Yaman), legendarni malezijski pirat i vođa otpora, predvodi svoju ekipu s otoka Mompracema u gerilske napade protiv britanske kolonijalne sile. Uz njega je vjerni saveznik Yanez (Alessandro Preziosi), briljantan strateg sa smislom za mračni humor i prošlošću koja ga nikad ne pušta. Sandokanov svijet mijenja se u trenutku kada upozna Lady Mariannu (Alanah Bloor), aristokratkinju čija zabranjena ljubav pokreće sukob koji briše granicu između dužnosti, slobode i strasti. Dok se pritisak carstva pojačava, lovac na pirate Lord James Brooks (Ed Westwick) pretvara lov na Sandokana u osobnu opsesiju, gurajući sve aktere prema eksplozivnom obračunu. Sandokan: Princ pirata je epska dramska serija puna akcije, egzotičnih lokacija i napetosti koja će osvojiti gledatelje diljem cijele regije. Ekskluzivnu regionalnu premijeru serije Sandokan - Princ pirata gledaj od 2.12., samo na platformi Voyo.
Lov na vještice
Skandinavska kriminalistička drama Lov na vještice inspirirana istinitom pričom bavi se psihološkim, osobnim i političkim posljedicama koje se dešavaju nakon što se pravnica Ida Waage (Ingrid Bolso Berdal) pokušava izboriti protiv goleme korporacije. Kada otkrije poveznicu između velike korporacije i pranja novca najvećeg klijenta njihove firme, Ida nastoji obavijestiti izvršni odbor no njezini argumenti se odbacuju, a ona je izložena prijetnjama. Odlučna da pronađe pravdu, Ida obavještava policiju, a glavni istražitelj drame Lov na vještice otkriva još širu mrežu korupcije. Kako opasnost prijeti njoj i njezinim najbližima u drami Lov na vještice, Ida se suočava s pitanjem može li se ikome vjerovati i hoće li uspjeti pobjeći iz ove opasne situacije.