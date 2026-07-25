Serije za vikend maraton: Ove Voyo hitove možete pogledati u jednom dahu

Vikend je idealno vrijeme za opuštanje, a ako ste u potrazi za serijom koja će vas prikovati za ekran od prve do posljednje epizode, Voyo ima nekoliko aduta koje možete pogledati u jednom dahu. Donosimo izbor serija savršenih za vikend maraton – od napetih kriminalističkih priča do emotivnih drama i zabavnih hitova

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IQ 160

Prvi Voyo Original 'IQ 160' donosi kriminalističku komediju koja dokazuje da najveći detektivski talent ponekad nosi radnu uniformu. Dajana Čuljak utjelovljuje Marinu Kapov - čistačicu u zagrebačkoj policijskoj postaji, samohranu majku troje djece i osobu s IQ-om od 160 kojeg skriva od svih oko sebe. Kada slučajno razriješi kompleksan zločin koji ni iskusni istražitelji nisu uspjeli riješiti, policija primijeti njezin talent i Marina postaje konzultantica inspektoru Tomislavu Ramljaku (Luka Peroš) - discipliniranom istražitelju koji se strogo drži pravila i koji u Marini vidi sve osim kolege. Adaptacija francuskog hita 'HPI' koji je od 2021. osvojio europsku publiku, 'IQ 160' smještena je u ljetni Zagreb i spaja napetu kriminalističku intrigu s humorom i kemijom dvoje potpuno različitih partnera. Ne propusti 'IQ 160', ekskluzivno samo na platformi Voyo!

icon-expand Marina i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Zlatni dečki

Zlatni dečki su stvarna priča o dvojici mladića koji su 1997. izveli najveću financijsku prijevaru u povijesti Švedske - i mislili da će proći nekažnjeno. Joachim Posener, tek izašao iz zatvora, i njegov nepredvidivi rođak Thomas Jisander zajedno su osmislili shemu koja je uzdrmala cijelu zemlju: preuzimanje velike investicijske kompanije uz pomoć britanskog aristokrata kao lažnog vlasnika. Ambiciozno, drsko i suludo - sve dok nije krenulo nizbrdo. Četiri epizode serije Zlatni dečki donose europski krimić kakav još nisi gledao - brz, duhovit i brutalno iskren o cijeni kojom se plaća pohlepa.

icon-expand Zlatni dečki FOTO: Voyo

Lov na Jaspera S. 'Lov na Jaspera S.' uzbudljiva je skandinavska kriminalistička drama koja prati frustrirajuću potragu za ubojicom kroz perspektive ključnih likova - istraživajući ksenofobiju, društvene podjele i bolnu borbu za pravdu u zajednici razjedenoj strahom i sumnjama. Svaka epizoda otkriva novu dimenziju slučaja koji je promijenio cijelu naciju, a rasplet dolazi nakon jedne od najvećih istraga DNK-a u povijesti. Inspirirana stvarnim ubojstvom tinejdžerice Marianne Vaatstra koje je potreslo Nizozemsku 1999. i godinama ostalo neriješeno, 'Lov na Jaspera S.' savršen je odabir za sve koji traže napetu kriminalističku seriju temeljenu na istinitim događajima.

icon-expand Lov na Jaspera S. FOTO: Voyo

Nasljedstvo

Kada otac trojice odrasle djece iznenada umre, Daniel, Sian i Chloe suočavaju se s dvostrukim udarcem - gubitkom i šokom kada otkriju da im otac nije ostavio ništa u oporuci, a cjelokupno imanje pripada njegovoj novoj supruzi. 'Nasljedstvo' je britanska dramska serija koja braću i sestru tjera na opasno putovanje u očevu prošlost - u potrazi za istinom o njegovoj smrti i razlozima koji stoje iza iznenađujuće oporuke. 'Nasljedstvo' spaja obiteljsku dramu, misterij i napetu potragu za odgovorima koji mijenjaju sve što su mislili da znaju o svom ocu - savršen odabir za gledatelje koji vole kratke, udarno ispripovijedane serije s jakim glumačkim ansamblom.

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Sandokan: Princ pirata

Na granici imperije i divljine rađa se novi heroj. Sandokan (Can Yaman), legendarni malezijski pirat i vođa otpora, predvodi svoju ekipu s otoka Mompracema u gerilske napade protiv britanske kolonijalne sile. Uz njega je vjerni saveznik Yanez (Alessandro Preziosi), briljantan strateg sa smislom za mračni humor i prošlošću koja ga nikad ne pušta. Sandokanov svijet mijenja se u trenutku kada upozna Lady Mariannu (Alanah Bloor), aristokratkinju čija zabranjena ljubav pokreće sukob koji briše granicu između dužnosti, slobode i strasti. Dok se pritisak carstva pojačava, lovac na pirate Lord James Brooks (Ed Westwick) pretvara lov na Sandokana u osobnu opsesiju, gurajući sve aktere prema eksplozivnom obračunu. Sandokan: Princ pirata je epska dramska serija puna akcije, egzotičnih lokacija i napetosti koja će osvojiti gledatelje diljem cijele regije. Ekskluzivnu regionalnu premijeru serije Sandokan - Princ pirata gledaj od 2.12., samo na platformi Voyo.

icon-expand Can Yaman, Sandokan: Princ pirata FOTO: Voyo

Lov na vještice

Skandinavska kriminalistička drama Lov na vještice inspirirana istinitom pričom bavi se psihološkim, osobnim i političkim posljedicama koje se dešavaju nakon što se pravnica Ida Waage (Ingrid Bolso Berdal) pokušava izboriti protiv goleme korporacije. Kada otkrije poveznicu između velike korporacije i pranja novca najvećeg klijenta njihove firme, Ida nastoji obavijestiti izvršni odbor no njezini argumenti se odbacuju, a ona je izložena prijetnjama. Odlučna da pronađe pravdu, Ida obavještava policiju, a glavni istražitelj drame Lov na vještice otkriva još širu mrežu korupcije. Kako opasnost prijeti njoj i njezinim najbližima u drami Lov na vještice, Ida se suočava s pitanjem može li se ikome vjerovati i hoće li uspjeti pobjeći iz ove opasne situacije.