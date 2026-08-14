Slažete li se? Marina u novoj epizodi 'IQ 160' iznijela zanimljivu teoriju: 'Ljudi biraju pse da izgledaju poput njih!'

U novom slučaju pokušaja ubojstva, naizgled nebitni detalji i neobična analiza kućnih ljubimaca ponovno su izbacili inspektora Ramljaka iz ravnoteže, ali i otvorili potpuno novi trag u istrazi

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U zamršenom slučaju kojim se bavi policijski tim u seriji 'IQ 160', ključni pomak nije stigao iz forenzičkog laboratorija, već iz još jedne neobične psihološke teorije karizmatične Marine Kapov. Dok je istraga tapkala u mjestu, Marina je svom partneru, inspektoru Tomislavu Ramljaku, iznijela svoju najnoviju tezu o povezanosti vlasnika i njihovih četveronožnih ljubimaca – tvrdnju s kojom bi se mnogi ljubitelji životinja mogli složiti!

icon-expand Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

'Ljudi biraju pse da izgledaju poput njih'

Za Marinu, izbor pasmine govori sasvim dovoljno o karakteru i tajnama koje vlasnik skriva. Objašnjavajući Ramljaku kako postoje i istraživanja na tu temu, slikovito je opisala svoju teoriju: "Ljudi biraju pse da izgledaju poput njih. Neka starica s tajnom će imati pudlicu, manekenka... vodoinstalater buldoga..." Naravno, u svom prepoznatljivom stilu, nije propustila "profilirati" ni samog inspektora. Uvjereno mu je poručila kako bi on, prema svojoj osobnosti, sigurno imao labradora. Iako se Ramljaku na prvu činilo da je riječ o još jednoj od njezinih usputnih opaski, upravo je ta teorija postala temelj za razotkrivanje ključne nelogičnosti.

icon-expand Marina, IQ 160 FOTO: Voyo