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IQ 160

Slomljeno srce pred sam rasplet u 'IQ 160': Tomislav se nikada nije pojavio

Nakon napete i složene istrage koja je iscrpila i najizdržljivije, policijska suradnica Marina odlučila je kako je vrijeme za slavlje. U rijetkom trenutku opuštanja, preuzela je inicijativu i isplanirala večer za sebe i svog partnera, inspektora Tomislava Ramljaka. No, unatoč pažljivo osmišljenim detaljima, večer nije završila onako kako se nadala

RTL.hr
30.08.2026 22:00

Slučaj je zaključen, a napetost koja je danima visjela u zraku napokon je popustila. Vođena osjećajem olakšanja, Marina je ostavila Ramljaku glasovnu poruku u kojoj je otkrila stranu sebe koju rijetko pokazuje:

"Bok Ramljak, ja sam, Marina. Rekla sam samoj sebi da moram proslaviti, tako da kupila sam karte. Zagrebački limeni orkestar svira u osam sati, pa ako želiš, možemo prije toga otići u ovaj tvoj omiljeni kineski restoran... Pa eto, ako hoćeš, mislim, možemo..."

Bio je to poziv skrojen po Ramljakovoj mjeri. Iako je u poslu uvijek oštra i samouvjerena, njezina je poruka odisala dotom ranjivosti dok je pokušavala zvučati ležerno i ponuditi priliku za druženje izvan iznurene policijske postaje.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Prazna stolica u restoranu azijske hrane

Nažalost, Tomislav je ostao gluh na njezin poziv. Večer koja je trebala biti proslava zajedničkog uspjeha pretvorila se u podsjetnik na nepremošteni jaz između poslovnog i privatnog života.

Njezin trud i hrabrost da napravi prvi korak nisu naišli na odgovor - Ramljak se jednostavno nije pojavio. Dok na terenu djeluju kao nezaustavljiv tim, njihov osobni odnos i dalje ostaje labirint neizgovorenih riječi i propuštenih prilika.

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Hoće li ovaj emotivni razdor utjecati na njihov zajednički rad u idućim istragama? Seriju 'IQ 160' gledajte odmah na Voyo platformi!

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IQ 160

Marinino tajno oružje pred inspektorom u 'IQ 160': 'Partijanerska prošlost!'

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