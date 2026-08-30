Slomljeno srce pred sam rasplet u 'IQ 160': Tomislav se nikada nije pojavio

Slučaj je zaključen, a napetost koja je danima visjela u zraku napokon je popustila. Vođena osjećajem olakšanja, Marina je ostavila Ramljaku glasovnu poruku u kojoj je otkrila stranu sebe koju rijetko pokazuje:

"Bok Ramljak, ja sam, Marina. Rekla sam samoj sebi da moram proslaviti, tako da kupila sam karte. Zagrebački limeni orkestar svira u osam sati, pa ako želiš, možemo prije toga otići u ovaj tvoj omiljeni kineski restoran... Pa eto, ako hoćeš, mislim, možemo..."

Bio je to poziv skrojen po Ramljakovoj mjeri. Iako je u poslu uvijek oštra i samouvjerena, njezina je poruka odisala dotom ranjivosti dok je pokušavala zvučati ležerno i ponuditi priliku za druženje izvan iznurene policijske postaje.