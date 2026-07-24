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IQ 160

Slučaj riješen u par minuta, a nagrada je bila ćelija! Marina iz 'IQ 160' bez dlake na jeziku: 'Nemoj ti meni, gospođo, dobiti ćeš u grkljan!'

U tijeku zamršene istrage ubojstva i nestanka, gdje svi tragovi upućuju na suprugu kao glavnu osumnjičenu, događa se nevjerojatan preokret

RTL.hr
24.07.2026 22:30

Glavnu ulogu ne preuzima iskusni inspektor, već Marina Kapov, čistačica britkog uma i još oštrijeg jezika, čiji je jedini "zločin" bio taj što je vidjela ono što profesionalci nisu. Njezina genijalnost, međutim, umjesto pohvale donosi joj - policijski pritvor.

Umjesto da nastavi s poslom, odlučila je pomoći policiji, iako je nitko nije tražio. "Kad nađem neku zagonetku, moram je riješiti. Inače ne mogu spavati, takva sam, ne mogu si pomoći", objasnila je zbunjenim inspektorima. Analizirajući dokaze, zaključila je da teorija o zločinu iz strasti ne drži vodu.

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Neočekivani rasplet istrage

Umjesto da pohvale njezin nevjerojatan talent za dedukciju, policajci su je optužili za ometanje istrage. Suočen s činjenicom da je jedna čistačica u nekoliko minuta riješila zagonetku na kojoj njegov tim radi satima, inspektor Ramljak donosi odluku koja prkosi logici. "Molim te, odvedi gospođu Kapov u pritvor", naređuje kolegi.

Marinina reakcija bila je eksplozivna i urnebesna. "Ti se šališ? Ja sam vam riješila slučaj!" vikala je u nevjerici. Kada joj se inspektor Filip obratio s "gospođo", njezin fitilj je dogorio. "Nemoj ti meni, gospođo, dobiti ćeš u grkljan", zaprijetila je, pokazujući da se, unatoč genijalnom umu, ne boji ni fizičkog obračuna. Dok su je odvodili, dobacila je: "Okej, vi mene zlostavljate."

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Puštanje kao jedina opcija

Njezin boravak u ćeliji bio je kratkog vijeka. Ubrzo nakon privođenja, stiže potvrda njezine teorije - nadzorna kamera otkrila je nepoznatu ženu kako ulazi u kuću u vrijeme ubojstva. Policija je morala priznati poraz i pustiti Marinu. Njezin komentar po izlasku bio je u prepoznatljivom stilu: "Pa tek sam naručila za jest."

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