Šok u završnici sezone 'IQ 160': Pobjegao sa spoja da joj prizna sve, a na vratima ostao slomljenog srca

Večer koja je za inspektora Ramljaka trebala biti opuštajući izlazak pretvorila se u pravu noćnu moru. Njegov spoj s Tanjom, ženom koju je upoznao preko aplikacije, bio je sve samo ne uspješan. Dok je ona neumorno pričala o putovanjima, Tomislavove misli bile su usmjerene samo na jednu osobu – kolegicu Marinu Kapov. Ne mogavši više izdržati, naglo je prekinuo sastanak:
"Jako mi je žao, ali ja moram ići."
Ostavio je zbunjenu Tanju samu za stolom i uputio se ravno prema Marininom stanu.
Nada tinja na putu do njezinih vrata
Vozeći se kroz noć, Tomislav je smišljao savršenu izliku za nenajavljeni posjet. Sjetio se predmeta koji je Marina zaboravila u njegovom automobilu i odlučio joj ga vratiti, nadajući se da će to biti prilika za razgovor koji je dugo odgađao.
Njegov mali znak pažnje trebao je biti uvod u priznanje osjećaja, no optimizam se rasplinuo onog trenutka kada su se vrata stana otvorila.
Neizgovorene riječi i tihi odlazak
U tom trenutku, sve što je Tomislav planirao reći postalo je suvišno. Šutke joj je predao predmet, dok ga je Marina, nesvjesna oluje u njemu, suosjećajno upitala:
"Ti si sam večeras? ... Lijepo se provedi. Vidimo se u ponedjeljak."
Završetak sezone ostavio je inspektora Ramljaka usamljenijeg no ikad. Dok je Marina pronašla put natrag prema bivšem suprugu, on se suočio s teškim porazom. Hoće li ovaj emocionalni udarac trajno promijeniti njihov profesionalni odnos?
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