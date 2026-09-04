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IQ 160

Šok u završnici sezone 'IQ 160': Pobjegao sa spoja da joj prizna sve, a na vratima ostao slomljenog srca

Nakon što je pobjegao s katastrofalnog spoja, potaknut osjećajima prema svojoj partnerici Marini, na njezinim ga je vratima dočekao prizor koji je u sekundi srušio sve njegove nade

RTL.hr
04.09.2026 20:00

Večer koja je za inspektora Ramljaka trebala biti opuštajući izlazak pretvorila se u pravu noćnu moru. Njegov spoj s Tanjom, ženom koju je upoznao preko aplikacije, bio je sve samo ne uspješan. Dok je ona neumorno pričala o putovanjima, Tomislavove misli bile su usmjerene samo na jednu osobu – kolegicu Marinu Kapov. Ne mogavši više izdržati, naglo je prekinuo sastanak:

"Jako mi je žao, ali ja moram ići."

Ostavio je zbunjenu Tanju samu za stolom i uputio se ravno prema Marininom stanu.

Tomislav, Marina, Marko, IQ 160
Tomislav, Marina, Marko, IQ 160 FOTO: Voyo

Nada tinja na putu do njezinih vrata

Vozeći se kroz noć, Tomislav je smišljao savršenu izliku za nenajavljeni posjet. Sjetio se predmeta koji je Marina zaboravila u njegovom automobilu i odlučio joj ga vratiti, nadajući se da će to biti prilika za razgovor koji je dugo odgađao.

Njegov mali znak pažnje trebao je biti uvod u priznanje osjećaja, no optimizam se rasplinuo onog trenutka kada su se vrata stana otvorila.

Tomislav i Marina, IQ 160
Tomislav i Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Neizgovorene riječi i tihi odlazak

U tom trenutku, sve što je Tomislav planirao reći postalo je suvišno. Šutke joj je predao predmet, dok ga je Marina, nesvjesna oluje u njemu, suosjećajno upitala:

"Ti si sam večeras? ... Lijepo se provedi. Vidimo se u ponedjeljak."

Završetak sezone ostavio je inspektora Ramljaka usamljenijeg no ikad. Dok je Marina pronašla put natrag prema bivšem suprugu, on se suočio s teškim porazom. Hoće li ovaj emocionalni udarac trajno promijeniti njihov profesionalni odnos?

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IQ 160

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