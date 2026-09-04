Šok u završnici sezone 'IQ 160': Pobjegao sa spoja da joj prizna sve, a na vratima ostao slomljenog srca

Večer koja je za inspektora Ramljaka trebala biti opuštajući izlazak pretvorila se u pravu noćnu moru. Njegov spoj s Tanjom, ženom koju je upoznao preko aplikacije, bio je sve samo ne uspješan. Dok je ona neumorno pričala o putovanjima, Tomislavove misli bile su usmjerene samo na jednu osobu – kolegicu Marinu Kapov. Ne mogavši više izdržati, naglo je prekinuo sastanak:

"Jako mi je žao, ali ja moram ići."

Ostavio je zbunjenu Tanju samu za stolom i uputio se ravno prema Marininom stanu.