Stare iskre u raspletu sezone 'IQ 160': Je li priča između Marine Kapov i njezinog bivšeg supruga doista završena?

Zajednički odlazak na informacije u školu njihova sina Luke pretvorio se u neočekivani trenutak bliskosti, začinjen humorom i komplimentima koji su otkrili da stare iskre još uvijek tinjaju u 'IQ 160' .

Situacija koja je prethodila njihovom zbližavanju bila je sve samo ne ugodna. Tijekom razgovora, Lukina učiteljica izrazila je zabrinutost zbog njegova ponašanja, opisujući ga kao "atipičnog učenika" s manjkom koncentracije, sugerirajući čak i kognitivno testiranje.

Marina i Marko, iako često na suprotnim stranama, u tom su trenutku stali u jedinstven front. Marina je britko uzvratila učiteljici:

"Ja mislim da je problem samo u tome što ti nemaš odgovore na njegova pitanja."

Marko je diplomatski smirio situaciju, a njihova zajednička, instinktivna obrana sina pokazala je snagu njihove povezanosti unatoč privatnim nesuglasicama.