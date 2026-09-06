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IQ 160

Stare iskre u raspletu sezone 'IQ 160': Je li priča između Marine Kapov i njezinog bivšeg supruga doista završena?

Iako je njihov odnos nakon razvoda prepun tenzija i povremenih sukoba, policijska savjetnica Marina Kapov i njezin bivši suprug Marko Tafra pokazali su da kao roditelji i dalje funkcioniraju besprijekorno

RTL.hr
06.09.2026 20:00

Zajednički odlazak na informacije u školu njihova sina Luke pretvorio se u neočekivani trenutak bliskosti, začinjen humorom i komplimentima koji su otkrili da stare iskre još uvijek tinjaju u 'IQ 160'.

Učiteljica predložila testiranje, roditelji stali u obranu sina

Situacija koja je prethodila njihovom zbližavanju bila je sve samo ne ugodna. Tijekom razgovora, Lukina učiteljica izrazila je zabrinutost zbog njegova ponašanja, opisujući ga kao "atipičnog učenika" s manjkom koncentracije, sugerirajući čak i kognitivno testiranje.

Marina i Marko, iako često na suprotnim stranama, u tom su trenutku stali u jedinstven front. Marina je britko uzvratila učiteljici:

"Ja mislim da je problem samo u tome što ti nemaš odgovore na njegova pitanja."

Marko je diplomatski smirio situaciju, a njihova zajednička, instinktivna obrana sina pokazala je snagu njihove povezanosti unatoč privatnim nesuglasicama.

Marina, Marko, IQ 160
Marina, Marko, IQ 160 FOTO: Voyo

'Jesi ti normalan?': Šaljivi sparing nakon napetog sastanka

Prava priroda njihova odnosa isplivala je na površinu tek nakon što su napustili učionicu. Potaknuti učiteljičinom upotrebom riječi "normalan", započeli su duhovito propitkivanje o vlastitim ekscentričnostima:

"Jesi ti normalan? Ja nekad vozim auto na rezervi, samo da vidim kad će stati..."

Vrhunac njihove interakcije dogodio se na samom kraju, kada je Marko uputio Marini kompliment koji savršeno sažima njihovu dinamiku:

"Ali, odlična si bila, skoro si ostala smirena."

Marina mu nije ostala dužna, uz vrativši u istom tonu: "Ne, ti si bio odličan, skoro si se naljutio." Taj kratki, ali znakoviti dijalog pokazao je da među njima i dalje postoji snažna veza i privlačnost. Jedan roditeljski sastanak bio je dovoljan da pokaže kako su kao tim i dalje nepobjedivi, a kao bivši partneri opasno blizu obnavljanju starih osjećaja.

Marko i Marina, IQ 160
Marko i Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

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IQ 160

'Ovako više ne možemo!': Teške riječi i slomljeno povjerenje u samoj završnici sezone serije 'IQ 160'

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