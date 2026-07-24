Stigla je serija 'IQ 160'! Prve dvije epizode pogledajte odmah na platformi Voyo

Od ponoći su dostupne prve dvije epizode serije 'IQ 160', dok će nakon toga gledatelje svakog petka čekati po jedna nova epizoda.

U središtu priče nalazi se Marina Kapov, samohrana majka troje djece i čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji koju utjelovljuje Dajana Čuljak. Ono što nitko oko nje ne zna jest da Marina ima IQ od čak 160. Kada sasvim slučajno riješi složen zločin koji nije uspio razriješiti ni tim iskusnih istražitelja, policija prepoznaje njezin izniman talent i uključuje je u istrage kao konzultanticu.