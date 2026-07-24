Stigla je serija 'IQ 160'! Prve dvije epizode pogledajte odmah na platformi Voyo

Od ponoći su dostupne prve dvije epizode serije 'IQ 160', dok će nakon toga gledatelje svakog petka čekati po jedna nova epizoda.
U središtu priče nalazi se Marina Kapov, samohrana majka troje djece i čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji koju utjelovljuje Dajana Čuljak. Ono što nitko oko nje ne zna jest da Marina ima IQ od čak 160. Kada sasvim slučajno riješi složen zločin koji nije uspio razriješiti ni tim iskusnih istražitelja, policija prepoznaje njezin izniman talent i uključuje je u istrage kao konzultanticu.
Tako započinje njezina suradnja s inspektorom Tomislavom Ramljakom, kojeg glumi Luka Peroš. On je disciplinirani policajac koji se strogo drži pravila, dok je Marina impulzivna, nekonvencionalna i uvijek nekoliko koraka ispred svih. Njihove potpuno različite osobnosti često dovode do sukoba, ali upravo ih čine iznimno uspješnim tandemom u rješavanju najzamršenijih slučajeva.
Riječ je o hrvatskoj adaptaciji međunarodno uspješne francuske serije 'HPI', koja je od premijere 2021. godine postala jedan od najvećih europskih televizijskih hitova.