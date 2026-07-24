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IQ 160

Stigla je serija 'IQ 160'! Prve dvije epizode pogledajte odmah na platformi Voyo

Ljubitelji domaćih serija imaju razlog za veselje – na platformu Voyo stigla je prva Voyo Original serija 'IQ 160'

RTL.hr
24.07.2026 06:00

Od ponoći su dostupne prve dvije epizode serije 'IQ 160', dok će nakon toga gledatelje svakog petka čekati po jedna nova epizoda.

U središtu priče nalazi se Marina Kapov, samohrana majka troje djece i čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji koju utjelovljuje Dajana Čuljak. Ono što nitko oko nje ne zna jest da Marina ima IQ od čak 160. Kada sasvim slučajno riješi složen zločin koji nije uspio razriješiti ni tim iskusnih istražitelja, policija prepoznaje njezin izniman talent i uključuje je u istrage kao konzultanticu.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Tako započinje njezina suradnja s inspektorom Tomislavom Ramljakom, kojeg glumi Luka Peroš. On je disciplinirani policajac koji se strogo drži pravila, dok je Marina impulzivna, nekonvencionalna i uvijek nekoliko koraka ispred svih. Njihove potpuno različite osobnosti često dovode do sukoba, ali upravo ih čine iznimno uspješnim tandemom u rješavanju najzamršenijih slučajeva.

Riječ je o hrvatskoj adaptaciji međunarodno uspješne francuske serije 'HPI', koja je od premijere 2021. godine postala jedan od najvećih europskih televizijskih hitova.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Ako tražite novu domaću seriju za vikend, sada je pravo vrijeme za početak gledanja. Prve dvije epizode već vas čekaju na Voyo platformi, a nova epizoda serije 'IQ 160' stizat će svakog petka.

IQ 160 VOYO
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Možete li riješiti ovu zagonetku? Zvijezda prvog Voyo originala 'IQ 160' Luka Peroš odmah ju je odgonetnuo, a mnogi padnu na prvom koraku

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