Stjepan Perić iz serije 'IQ 160' o supruzi Jeleni: 'Pored sebe imam uspješnu i iskusnu kolegicu, koja je uz to sve i moja žena'

Dugoočekivana vijest za sve ljubitelje domaćeg dramskog programa: prvi hrvatski Voyo Original, serija 'IQ 160', na platformu Voyo stiže već u petak

icon-close

U ususret velikoj premijeri serije 'IQ 160', omiljeni domaći glumac Stjepan Perić u razgovoru za Net.hr otkrio je detalje o novom projektu, ali i iskreno progovorio o obiteljskoj svakodnevici sa suprugom, glumicom Jelenom Jovanovom Perić, te njihovim sinovima - šestogodišnjim Jakovom i jednoipolgodišnjim Tomom.

Novo glumačko lice u 'IQ 160' i kriteriji za uloge

Nakon niza zapaženih ostvarenja u televizijskim serijama, kazalištu i na filmu, Stjepan Perić u seriji 'IQ 160' donosi ulogu kakvu dosad nije igrao. Projekt donosi moderne kriminalističke i psihološke zaplete, a Perića je privukla kombinacija više faktora. "Privukao me dobar scenarij, to što je ta serija (u drugim državama) već polučila veliki uspjeh. Privukla me i ekipa koja je radila našu verziju serije. Uloga je drugačija jer igram čovjeka koji se s potpunom lakoćom, bez grama stresa, nosi sa svime što mu obiteljski život donosi."

icon-expand Stjepan Perić, IQ 160 FOTO: RTL

Osvrćući se na dugogodišnju karijeru, glumac priznaje kako danas projekte bira znatno zrelije i opuštenije nego na samim počecima: "Na početku sam puno više birao, vagao, odbijao. Danas razmatram tri elementa - scenarij, uloga i ekipa. Ako mi se barem jedan sviđa, a druga dva nisu katastrofa, uglavnom ću prihvatiti projekt."

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Ljubav sa seta i brak dug čitavo desetljeće

Suprugu Jelenu upoznao je na snimanju serije 'Tajne', a prošle godine proslavili su deset godina braka. Iako tada nije pretpostavljao kamo će ga taj angažman odvesti, glumačkom pozivu ostaje vječno zahvalan: "Ako mi ovaj posao više ništa ne donese, uvijek ću biti zahvalan i sretan što sam ga izabrao jer mi je, na neki način, donio ono najvrijednije - obitelj." Kao bračni i glumački par, jedno drugome pružaju bezrezervnu podršku, ali i iskrenu profesionalnu procjenu: "Jedno drugome smo najbolji kritičari, pored sebe imam iznimno uspješnu i iskusnu kolegicu, koja je uz to sve i moja supruga. Naravno da mi je Jelena pomoć i podrška u poslu, kao i ja njoj."

icon-expand Stjepan Perić i Jelena Jovanova FOTO: Davorin Višnjić - Pixsell

Dinamičan obiteljski život i uloga oca

Dolazak sinova Jakova i Tome unio je potpunu promjenu u Stjepanov život, kako privatno, tako i u pristupu glumi: "Moje srce sada voli još dva predivna bića, zbog toga se osjećam bogato i ispunjeno. Odrastao sam, sazrio, pa poslu prilazim pragmatičnije. Mislim da ga zbog toga i bolje radim." Stariji sin Jakov pametan je i znatiželjan dječak koji trenutačno priželjkuje postati arhitekt, dok u odgojnim metodama Stjepan i Jelena nastupaju timski: "Kao i kod većine roditelja, oboje smo policajci, 'dobri', 'loši'... Sve po potrebi. Rezultati nisu uvijek odmah vidljivi, ali dođu. Vjerujemo da smo na pravom putu." Unatoč užurbanom ritmu i obvezama oko dvoje male djece, supružnici ne zaboravljaju na vlastite rituale te ističu kako si vrijeme za sebe moraju uzeti sami.

icon-expand Stjepan Perić FOTO: Željko Lukunić - Pixell

Ljetno opuštanje i novi angažmani