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IQ 160

Stjepan Perić iz serije 'IQ 160' o supruzi Jeleni: 'Pored sebe imam uspješnu i iskusnu kolegicu, koja je uz to sve i moja žena'

Dugoočekivana vijest za sve ljubitelje domaćeg dramskog programa: prvi hrvatski Voyo Original, serija 'IQ 160', na platformu Voyo stiže već u petak

RTL.hr
22.07.2026 13:00

U ususret velikoj premijeri serije 'IQ 160', omiljeni domaći glumac Stjepan Perić u razgovoru za Net.hr otkrio je detalje o novom projektu, ali i iskreno progovorio o obiteljskoj svakodnevici sa suprugom, glumicom Jelenom Jovanovom Perić, te njihovim sinovima - šestogodišnjim Jakovom i jednoipolgodišnjim Tomom.

Novo glumačko lice u 'IQ 160' i kriteriji za uloge

Nakon niza zapaženih ostvarenja u televizijskim serijama, kazalištu i na filmu, Stjepan Perić u seriji 'IQ 160' donosi ulogu kakvu dosad nije igrao. Projekt donosi moderne kriminalističke i psihološke zaplete, a Perića je privukla kombinacija više faktora.

"Privukao me dobar scenarij, to što je ta serija (u drugim državama) već polučila veliki uspjeh. Privukla me i ekipa koja je radila našu verziju serije. Uloga je drugačija jer igram čovjeka koji se s potpunom lakoćom, bez grama stresa, nosi sa svime što mu obiteljski život donosi."

Stjepan Perić, IQ 160
Stjepan Perić, IQ 160 FOTO: RTL

Osvrćući se na dugogodišnju karijeru, glumac priznaje kako danas projekte bira znatno zrelije i opuštenije nego na samim počecima:

"Na početku sam puno više birao, vagao, odbijao. Danas razmatram tri elementa - scenarij, uloga i ekipa. Ako mi se barem jedan sviđa, a druga dva nisu katastrofa, uglavnom ću prihvatiti projekt."

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Ljubav sa seta i brak dug čitavo desetljeće

Suprugu Jelenu upoznao je na snimanju serije 'Tajne', a prošle godine proslavili su deset godina braka. Iako tada nije pretpostavljao kamo će ga taj angažman odvesti, glumačkom pozivu ostaje vječno zahvalan:

"Ako mi ovaj posao više ništa ne donese, uvijek ću biti zahvalan i sretan što sam ga izabrao jer mi je, na neki način, donio ono najvrijednije - obitelj."

Kao bračni i glumački par, jedno drugome pružaju bezrezervnu podršku, ali i iskrenu profesionalnu procjenu:

"Jedno drugome smo najbolji kritičari, pored sebe imam iznimno uspješnu i iskusnu kolegicu, koja je uz to sve i moja supruga. Naravno da mi je Jelena pomoć i podrška u poslu, kao i ja njoj."

Stjepan Perić i Jelena Jovanova
Stjepan Perić i Jelena Jovanova FOTO: Davorin Višnjić - Pixsell

Dinamičan obiteljski život i uloga oca

Dolazak sinova Jakova i Tome unio je potpunu promjenu u Stjepanov život, kako privatno, tako i u pristupu glumi:

"Moje srce sada voli još dva predivna bića, zbog toga se osjećam bogato i ispunjeno. Odrastao sam, sazrio, pa poslu prilazim pragmatičnije. Mislim da ga zbog toga i bolje radim."

Stariji sin Jakov pametan je i znatiželjan dječak koji trenutačno priželjkuje postati arhitekt, dok u odgojnim metodama Stjepan i Jelena nastupaju timski:

"Kao i kod većine roditelja, oboje smo policajci, 'dobri', 'loši'... Sve po potrebi. Rezultati nisu uvijek odmah vidljivi, ali dođu. Vjerujemo da smo na pravom putu."

Unatoč užurbanom ritmu i obvezama oko dvoje male djece, supružnici ne zaboravljaju na vlastite rituale te ističu kako si vrijeme za sebe moraju uzeti sami.

Stjepan Perić
Stjepan Perić FOTO: Željko Lukunić - Pixell

Ljetno opuštanje i novi angažmani

Kada je van seta, Stjepan najviše uživa u miru prirode i otočkom okruženju. Dio obiteljskog odmora već je iza njih, budući da im kolovoz donosi nove poslovne obveze, a savršen ljetni dan obitelji Perić sačinjen je od jednostavnih radosti:

"Savršen ljetni dan počinje i završava na velikoj terasi s pogledom na more. A između su plaže, sladoledi, kave, obroci, crtići, muzika, filmovi, dječje suze i smijeh."

Prvi hrvatski Voyo Original - serija 'IQ 160', u kojoj uz Stjepana Perića glumačku postavu predvode Luka Peroš i Dajana Čuljak, na platformu Voyo stiže u petak, 24. srpnja!

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