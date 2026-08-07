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IQ 160

Stjepan Perić u 'IQ 160' glumi Marininog bivšeg muža, a sad je u samo tri riječi otkrio svoje supermoći

Poznati hrvatski glumac Stjepan Perić ima ulogu u seriji 'IQ 160', podijelio je s obožavateljima nekoliko zanimljivih detalja o sebi

RTL.hr
07.08.2026 17:00

U kratkom promotivnom videu objavljenom na Instagramu, glumac Stjepan Perić koji će utjeloviti lik Marka Tafre, bivšeg supruga glavne junakinje, odgovorio je na seriju brzopoteznih pitanja i dao jedinstven uvid u svoju osobnost izvan svjetla reflektora.

Racionalnost, kofein i jedan neobičan desert

Na pitanje oslanja li se više na intuiciju ili empirijske dokaze, bez previše razmišljanja odabrao je ovo drugo, otkrivajući kako čvrsto stoji na zemlji i odluke donosi na temelju provjerenih činjenica. Otkrio je i tajnu svoje energije za duge dane snimanja: čak četiri kave dnevno. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Na pitanje koji je najčudniji sladoled koji voli, njegov odgovor bio je - kikiriki sa sladoledom. Ovaj neobičan spoj slatkog i slanog otkriva glumčevu sklonost eksperimentiranju, čak i kad je riječ o desertima.

Supermoć koja je raznježila publiku

Vrhunac kratkog intervjua bio je odgovor na pitanje o njegovoj supermoći. Bez zadrške i s puno simpatija, Stjepan Perić je sažeo sve u samo tri riječi: "Super tata svima". 

A kako se Stjepan snašao u ulozi Marininog bivšeg muža i kakve sve nove zaplete unosi u njezin život, provjerite sami - seriju 'IQ 160' gledajte ekskluzivno na platformi Voyo!

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