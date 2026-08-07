Stjepan Perić u 'IQ 160' glumi Marininog bivšeg muža, a sad je u samo tri riječi otkrio svoje supermoći

U kratkom promotivnom videu objavljenom na Instagramu, glumac Stjepan Perić koji će utjeloviti lik Marka Tafre, bivšeg supruga glavne junakinje, odgovorio je na seriju brzopoteznih pitanja i dao jedinstven uvid u svoju osobnost izvan svjetla reflektora.

Na pitanje oslanja li se više na intuiciju ili empirijske dokaze, bez previše razmišljanja odabrao je ovo drugo, otkrivajući kako čvrsto stoji na zemlji i odluke donosi na temelju provjerenih činjenica. Otkrio je i tajnu svoje energije za duge dane snimanja: čak četiri kave dnevno.

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Na pitanje koji je najčudniji sladoled koji voli, njegov odgovor bio je - kikiriki sa sladoledom. Ovaj neobičan spoj slatkog i slanog otkriva glumčevu sklonost eksperimentiranju, čak i kad je riječ o desertima.

Vrhunac kratkog intervjua bio je odgovor na pitanje o njegovoj supermoći. Bez zadrške i s puno simpatija, Stjepan Perić je sažeo sve u samo tri riječi: "Super tata svima".

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