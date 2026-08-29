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IQ 160

Što joj bolje stoji? Marina u 'IQ 160' ekscentrične kombinacije zamijenila elegantnom crnom haljinom

Omiljena junakinja hit-serije 'IQ 160' Marina Kapov poznata je po svom neukrotivom duhu, genijalnom umu, ali i po izuzetno upečatljivom, ekscentričnom stilu. Jarke boje, minice, leopard uzorci i glomazne torbe od samog su početka njezin zaštitni znak

RTL.hr
29.08.2026 20:00

Potreba za tajnom istragom odvela je Marinu i njezinog partnera, inspektora Tomislava Ramljaka, u otmjeni restoran. Službeni odlazak izvan postaje zahtijevao je i promjenu pravila igre, pa je Marina svoje prepoznatljive šarene komade zamijenila kratkom crnom haljinom, elegantnom podignutom frizurom i diskretnim nakitom.

Inače naviknut na njezina opuštena i neobična izdanja, Ramljak nije mogao sakriti zatečenost kada se pojavila u restoranu te joj je iskreno priznao:

"Izgledaš lijepo, elegantno, otmjeno."

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

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Iako je u svom prepoznatljivom stilu ubrzo otkrila da se iza ove glamurozne transformacije krije i mala snalažljiva tajanstvenost s etiketom, razlika u izgledu nevjerojatno je upečatljiva.

S jedne strane tu je njezin zaštitni, šareni i hrabri stil koji odražava njezin divlji i nepredvidivi karakter, a s druge sofisticirana crna haljina koja dokazuje da Marina s lakoćom osvaja i najotmjenije prostore.

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Kako je završila tajna večera i što ovaj modni i istražiteljski obrat donosi u samoj završnici? Predzadnju epizodu hit-serije 'IQ 160' pogledajte odmah, ekskluzivno na Voyo platformi!

iq 160 marina kapov iq 160
IQ 160

Ramljak ostao zatečen kad se Marina u 'IQ 160' pojavila u elegantnom izdanju: 'Izgledaš lijepo, otmjeno...'

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