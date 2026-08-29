Što joj bolje stoji? Marina u 'IQ 160' ekscentrične kombinacije zamijenila elegantnom crnom haljinom

Potreba za tajnom istragom odvela je Marinu i njezinog partnera, inspektora Tomislava Ramljaka, u otmjeni restoran. Službeni odlazak izvan postaje zahtijevao je i promjenu pravila igre, pa je Marina svoje prepoznatljive šarene komade zamijenila kratkom crnom haljinom, elegantnom podignutom frizurom i diskretnim nakitom.
Inače naviknut na njezina opuštena i neobična izdanja, Ramljak nije mogao sakriti zatečenost kada se pojavila u restoranu te joj je iskreno priznao:
"Izgledaš lijepo, elegantno, otmjeno."
Koje vam se izdanje više sviđa?
Iako je u svom prepoznatljivom stilu ubrzo otkrila da se iza ove glamurozne transformacije krije i mala snalažljiva tajanstvenost s etiketom, razlika u izgledu nevjerojatno je upečatljiva.
S jedne strane tu je njezin zaštitni, šareni i hrabri stil koji odražava njezin divlji i nepredvidivi karakter, a s druge sofisticirana crna haljina koja dokazuje da Marina s lakoćom osvaja i najotmjenije prostore.