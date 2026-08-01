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IQ 160

Sve je izgorjelo! Šokantan trenutak u 'IQ 160' koji mijenja tijek istrage

Nestanak dviju djevojčica pokrenuo je opsežnu policijsku potragu, a policijska savjetnica Marina Kapov i inspektor Tomislav Ramljak suočavaju se sa slučajem u kojem ništa nije onako kako se na prvi pogled čini

RTL.hr
01.08.2026 11:00

Dok sat neumoljivo otkucava, istražiteljski tim mora provjeriti svaki mogući trag u seriji 'IQ 160'. Prve sumnje logično padaju na najuži krug i zamršene obiteljske odnose koji kriju brojne tajne, netrpeljivosti i nerazjašnjene račune.

Istraga širi krug: Pod lupom obitelj, ali i potpuno neočekivani sumnjivci

No, kako istraga napreduje, situacija se dramatično komplicira. Na površinu izbijaju neobični detalji koji fokus policije neočekivano preusmjeravaju izvan obiteljskog kruga. U igru ulaze misteriozne osobe i novi sumnjivci koje nitko nije planirao u ovoj jednadžbi, pretvarajući slučaj u pravu mrežu laži gdje svatko ima nešto za sakriti.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: RTL

Neočekivani obrati i potjera sa zloslutnim krajem

Uz Marinin specifičan instinkt i oštro oko za detalje, tim uspijeva složiti mozaik koji ih dovodi do potencijalnog preokreta. Svaki novi korak donosi potpunu neizvjesnost, a kada se napokon pojavi konkretan trag, kretanje u akciju postat će utrka s vremenom.

Istražitelji lociraju ključno vozilo za koje se sumnja da drži odgovore na pitanje gdje se nalaze nestale djevojčice. Kreće dramatična potjera i potraga s ciljem da se automobil što prije presretne.

Marina, Tomislav, IQ 160
Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Međutim, umjesto hvatanja osumnjičenog i sretnog završetka, na terenu ih dočekuje potpuni šok. Stigavši na lokaciju, Marina i Ramljak ostaju zatečeni pred zastrašujućim prizorom – automobil koji su lovili već je u potpunosti zapaljen i pretvoren u buktinju!

Hoće li uspjeti razmrsiti ovaj opasni slučaj i što ih čeka na zgarištu automobila, ne propustite pratiti u novoj epizodi hit-serije 'IQ 160' - gledajte odmah na platformi Voyo!

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