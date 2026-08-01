Sve je izgorjelo! Šokantan trenutak u 'IQ 160' koji mijenja tijek istrage

Dok sat neumoljivo otkucava, istražiteljski tim mora provjeriti svaki mogući trag u seriji 'IQ 160' . Prve sumnje logično padaju na najuži krug i zamršene obiteljske odnose koji kriju brojne tajne, netrpeljivosti i nerazjašnjene račune.

No, kako istraga napreduje, situacija se dramatično komplicira. Na površinu izbijaju neobični detalji koji fokus policije neočekivano preusmjeravaju izvan obiteljskog kruga. U igru ulaze misteriozne osobe i novi sumnjivci koje nitko nije planirao u ovoj jednadžbi, pretvarajući slučaj u pravu mrežu laži gdje svatko ima nešto za sakriti.

Uz Marinin specifičan instinkt i oštro oko za detalje, tim uspijeva složiti mozaik koji ih dovodi do potencijalnog preokreta. Svaki novi korak donosi potpunu neizvjesnost, a kada se napokon pojavi konkretan trag, kretanje u akciju postat će utrka s vremenom.

Istražitelji lociraju ključno vozilo za koje se sumnja da drži odgovore na pitanje gdje se nalaze nestale djevojčice. Kreće dramatična potjera i potraga s ciljem da se automobil što prije presretne.