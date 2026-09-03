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IQ 160

Sve je spremno za finale sezone 'IQ 160': Posljednja epizoda dostupna od ponoći na Voyo

Otkucavanjem ponoći stiže trenutak o kojem se pričalo tjednima! Na Voyo platformu stiže veliko finale sezone serije 'IQ 160', a s njime i odgovori na sva ključna pitanja koja su držala gledatelje prikovane uz ekrane

RTL.hr
03.09.2026 12:04

Ulozi nikada nisu bili veći, a zadnje minute sezone serije 'IQ 160' donose vrhunac napetosti, emocija i preokreta koje nitko nije mogao predvidjeti.

Hoće li Marina konačno doznati istinu o svojoj prvoj ljubavi?

Nakon što je u policijsku postaju zakoračila s jednim skrivenim ciljem - da otkrije što se dogodilo s Bornom Horvatom - Marina Kapov stigla je do kraja svog opasnog puta. Njezin genijalni um pomogao je u rješavanju najzamršenijih ubojstava, no je li spremna za istinu o čovjeku kojeg je voljela i koji je misteriozno nestao bez traga? Hoće li finale otkriti sve karte ili otvoriti pukotine u svemu što je mislila da zna?

Tomislav, Marina, IQ 160
Tomislav, Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Ljubavna napetost na vrhuncu: Ima li šanse za Marinu i Tomislava?

Između samohrane majke oštrog jezika i pedantnog inspektora Tomislava Ramljaka od prvog je trenutka vladala opipljiva kemija. Prošli su sve – od oštrih verbalnih okršaja na terenu i čuvanja leđa u najopasnijim situacijama, do gorkog razočaranja i neizgovorenih emocija. Hoće li unatoč svim preprekama napokon priznati što osjećaju jedno prema drugome i napraviti taj presudni korak ili će njihov odnos ostati tek nezavršena priča?

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

 Hoće li istina izaći na vidjelo i hoće li omiljeni detektivski par napokon pronaći svoju sreću? Veliko finale serije 'IQ 160' gledajte odmah u ponoć, ekskluzivno na Voyo platformi!

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IQ 160

Hoće li Marina konačno pronaći svoju prvu ljubav? Misteriozni nestanak Borne u 'IQ 160' drži gledatelje u neizvjesnosti

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