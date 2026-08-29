Svi imamo dane kad želimo biti Marina iz 'IQ 160': 'Na brazilskoj sam, pa na masaži, poruku sigurno neću preslušati!'

Odlazak na izlet s troje djece i ovoga je puta prošao u prepoznatljivom obiteljskom stilu - uz uobičajene prepirke oko toga tko sjedi naprijed i šaljive savjete bivšem suprugu. Kada su Marko i djeca napokon otišli, Marina je napokon udahnula tišinu i spremala se uživati u slobodnom danu bez obaveza i stresa.

Idila je trajala kratko. Zvuk telefona ubrzo je prekinuo prvi trenutak opuštanja, a na ekranu se pojavilo ime njezine nadređene, šefice Sanje. Znajući da poziv u slobodno vrijeme rijetko donosi dobre vijesti, Marina se odlučila na duhoviti potez. Javila se na telefon i izrecitirala vlastitu "poruku za sekretaricu":

"Dobili ste sekretaricu Marine Kapov. Trenutno nisam doma, nego sam na brazilskoj depilaciji, a potom na masaži. Nemojte ostavljati poruku jer je neću preslušati. Hvala lijepa!"