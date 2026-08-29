Svi imamo dane kad želimo biti Marina iz 'IQ 160': 'Na brazilskoj sam, pa na masaži, poruku sigurno neću preslušati!'

Odlazak na izlet s troje djece i ovoga je puta prošao u prepoznatljivom obiteljskom stilu - uz uobičajene prepirke oko toga tko sjedi naprijed i šaljive savjete bivšem suprugu. Kada su Marko i djeca napokon otišli, Marina je napokon udahnula tišinu i spremala se uživati u slobodnom danu bez obaveza i stresa.
Pokušaj izbjegavanja posla koji je nasmijao sve
Idila je trajala kratko. Zvuk telefona ubrzo je prekinuo prvi trenutak opuštanja, a na ekranu se pojavilo ime njezine nadređene, šefice Sanje. Znajući da poziv u slobodno vrijeme rijetko donosi dobre vijesti, Marina se odlučila na duhoviti potez. Javila se na telefon i izrecitirala vlastitu "poruku za sekretaricu":
"Dobili ste sekretaricu Marine Kapov. Trenutno nisam doma, nego sam na brazilskoj depilaciji, a potom na masaži. Nemojte ostavljati poruku jer je neću preslušati. Hvala lijepa!"
Idila kratkog vijeka
Iako je njezin duhoviti pokušaj hvatanja predaha bio više nego jasan, šefica Sanja nije zvala bez razloga. Razgovor se brzo vratio u surovu realnost - novo ubojstvo zahtijeva Marinin hitan izlazak na teren. Umjesto masaže i tretmana opuštanja, omiljeno policijsko lice čeka još jedna složena i opasna istraga. Za Marinu je odmor očito luksuz koji se rijetko ostvaruje, a dužnost uvijek ima prednost.
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