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IQ 160

Svi imamo dane kad želimo biti Marina iz 'IQ 160': 'Na brazilskoj sam, pa na masaži, poruku sigurno neću preslušati!'

U Marininoj užurbanoj svakodnevnici, trenuci mira prava su rijetkost. Nakon što je ispratila djecu i bivšeg supruga Marka na putovanje, činilo se da je napokon dočekala dan posvećen isključivo sebi. No, planovi o opuštanju rasplinuli su se u sekundi kada je zazvonio telefon

RTL.hr
29.08.2026 22:00

Odlazak na izlet s troje djece i ovoga je puta prošao u prepoznatljivom obiteljskom stilu - uz uobičajene prepirke oko toga tko sjedi naprijed i šaljive savjete bivšem suprugu. Kada su Marko i djeca napokon otišli, Marina je napokon udahnula tišinu i spremala se uživati u slobodnom danu bez obaveza i stresa.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Pokušaj izbjegavanja posla koji je nasmijao sve

Idila je trajala kratko. Zvuk telefona ubrzo je prekinuo prvi trenutak opuštanja, a na ekranu se pojavilo ime njezine nadređene, šefice Sanje. Znajući da poziv u slobodno vrijeme rijetko donosi dobre vijesti, Marina se odlučila na duhoviti potez. Javila se na telefon i izrecitirala vlastitu "poruku za sekretaricu":

"Dobili ste sekretaricu Marine Kapov. Trenutno nisam doma, nego sam na brazilskoj depilaciji, a potom na masaži. Nemojte ostavljati poruku jer je neću preslušati. Hvala lijepa!"

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Idila kratkog vijeka

Iako je njezin duhoviti pokušaj hvatanja predaha bio više nego jasan, šefica Sanja nije zvala bez razloga. Razgovor se brzo vratio u surovu realnost - novo ubojstvo zahtijeva Marinin hitan izlazak na teren. Umjesto masaže i tretmana opuštanja, omiljeno policijsko lice čeka još jedna složena i opasna istraga. Za Marinu je odmor očito luksuz koji se rijetko ostvaruje, a dužnost uvijek ima prednost.

Hoće li Marina unatoč propalom odmoru uspjeti riješiti novi zamršeni slučaj? Novu uzbudljivu epizodu hit-serije 'IQ 160' pogledajte odmah na Voyo platformi!

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IQ 160

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