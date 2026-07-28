Svi pričaju o seriji 'IQ 160': Prvi Voyo Original osvojio gledatelje, stižu samo pohvale za Dajanu Čuljak i ekipu

Nova domaća serija 'IQ 160' već je nakon prvih epizoda izazvala pravu lavinu reakcija. Od medija koji su je proglasili velikim iskorakom za domaću produkciju pa sve do gledatelja na društvenim mrežama – čini se da je prvi Voyo Original pogodio ukus publike

Prve dvije epizode serije dostupne su na platformi Voyo, a gledatelji su već sada dobili jasnu poruku – žele još. Komentari na društvenim mrežama prepuni su pohvala za priču, glumačku ekipu i posebno za Dajanu Čuljak, koja je u ulozi Marine Kapov pokazala potpuno novo lice. U središtu serije nalazi se Marina Kapov, samohrana majka troje djece i čistačica u policijskoj postaji koja skriva nevjerojatnu inteligenciju – njezin kvocijent inteligencije iznosi čak 160. Nakon što slučajno riješi slučaj koji iskusni istražitelji nisu uspjeli raspetljati, dobiva priliku postati policijska savjetnica i ulazi u svijet kriminalističkih istraga.

icon-expand Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Mediji su posebno pohvalili upravo taj spoj kriminalističke priče, humora i snažnog ženskog lika koji se rijetko viđa u domaćim serijama. Posebne pohvale dobila je Dajana Čuljak, koja je, prema reakcijama gledatelja, savršeno pogodila energiju Marine – inteligentne, direktne i potpuno nepredvidive junakinje. Veliku pažnju privukla je i kemija između Dajane Čuljak i Luke Peroša, koji utjelovljuje inspektora Tomislava Ramljaka. Njihov odnos u seriji donosi kombinaciju sukoba, humora i odlične glumačke energije, što je gledateljima jedan od najdražih elemenata priče.

icon-expand Tomislav Ramljak, IQ 160 FOTO: Voyo