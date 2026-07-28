Svi pričaju o seriji 'IQ 160': Prvi Voyo Original osvojio gledatelje, stižu samo pohvale za Dajanu Čuljak i ekipu

Prve dvije epizode serije dostupne su na platformi Voyo, a gledatelji su već sada dobili jasnu poruku – žele još. Komentari na društvenim mrežama prepuni su pohvala za priču, glumačku ekipu i posebno za Dajanu Čuljak, koja je u ulozi Marine Kapov pokazala potpuno novo lice.
U središtu serije nalazi se Marina Kapov, samohrana majka troje djece i čistačica u policijskoj postaji koja skriva nevjerojatnu inteligenciju – njezin kvocijent inteligencije iznosi čak 160. Nakon što slučajno riješi slučaj koji iskusni istražitelji nisu uspjeli raspetljati, dobiva priliku postati policijska savjetnica i ulazi u svijet kriminalističkih istraga.
Mediji su posebno pohvalili upravo taj spoj kriminalističke priče, humora i snažnog ženskog lika koji se rijetko viđa u domaćim serijama. Posebne pohvale dobila je Dajana Čuljak, koja je, prema reakcijama gledatelja, savršeno pogodila energiju Marine – inteligentne, direktne i potpuno nepredvidive junakinje.
Veliku pažnju privukla je i kemija između Dajane Čuljak i Luke Peroša, koji utjelovljuje inspektora Tomislava Ramljaka. Njihov odnos u seriji donosi kombinaciju sukoba, humora i odlične glumačke energije, što je gledateljima jedan od najdražih elemenata priče.
A komentari publike govore sami za sebe. Društvene mreže preplavili su oduševljeni gledatelji koji ne skrivaju koliko ih je serija zabavila.
Serija top, a Dajana Čuljak je odlična", Čak i s IQ-om od 80, već sam zaljubljen u ovu seriju", Odlična serija, jedva čekam nove epizode", Dajana je briljantna, baš joj ova uloga odgovara", samo su neki od komentara.
Osim reakcija publike, 'IQ 160' dobio je pohvale i zbog produkcijskog iskoraka. Serija pokazuje da domaća televizijska industrija može ponuditi sadržaj koji se po kvaliteti i ambiciji približava velikim streaming projektima, a Voyo je ovim projektom napravio važan korak prema stvaranju originalnog domaćeg sadržaja.
Ako je suditi prema prvim reakcijama, avantura Marine Kapov tek je počela – a gledatelji već nestrpljivo čekaju nove epizode koje na Voyo stižu svakog petka.