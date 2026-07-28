Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Svi pričaju o seriji 'IQ 160': Prvi Voyo Original osvojio gledatelje, stižu samo pohvale za Dajanu Čuljak i ekipu

Nova domaća serija 'IQ 160' već je nakon prvih epizoda izazvala pravu lavinu reakcija. Od medija koji su je proglasili velikim iskorakom za domaću produkciju pa sve do gledatelja na društvenim mrežama – čini se da je prvi Voyo Original pogodio ukus publike

RTL.hr
28.07.2026 13:30

Prve dvije epizode serije dostupne su na platformi Voyo, a gledatelji su već sada dobili jasnu poruku – žele još. Komentari na društvenim mrežama prepuni su pohvala za priču, glumačku ekipu i posebno za Dajanu Čuljak, koja je u ulozi Marine Kapov pokazala potpuno novo lice.

U središtu serije nalazi se Marina Kapov, samohrana majka troje djece i čistačica u policijskoj postaji koja skriva nevjerojatnu inteligenciju – njezin kvocijent inteligencije iznosi čak 160. Nakon što slučajno riješi slučaj koji iskusni istražitelji nisu uspjeli raspetljati, dobiva priliku postati policijska savjetnica i ulazi u svijet kriminalističkih istraga.

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Mediji su posebno pohvalili upravo taj spoj kriminalističke priče, humora i snažnog ženskog lika koji se rijetko viđa u domaćim serijama. Posebne pohvale dobila je Dajana Čuljak, koja je, prema reakcijama gledatelja, savršeno pogodila energiju Marine – inteligentne, direktne i potpuno nepredvidive junakinje.

Veliku pažnju privukla je i kemija između Dajane Čuljak i Luke Peroša, koji utjelovljuje inspektora Tomislava Ramljaka. Njihov odnos u seriji donosi kombinaciju sukoba, humora i odlične glumačke energije, što je gledateljima jedan od najdražih elemenata priče.

Tomislav Ramljak, IQ 160
Tomislav Ramljak, IQ 160 FOTO: Voyo

A komentari publike govore sami za sebe. Društvene mreže preplavili su oduševljeni gledatelji koji ne skrivaju koliko ih je serija zabavila.

Serija top, a Dajana Čuljak je odlična", Čak i s IQ-om od 80, već sam zaljubljen u ovu seriju", Odlična serija, jedva čekam nove epizode", Dajana je briljantna, baš joj ova uloga odgovara", samo su neki od komentara.

Osim reakcija publike, 'IQ 160' dobio je pohvale i zbog produkcijskog iskoraka. Serija pokazuje da domaća televizijska industrija može ponuditi sadržaj koji se po kvaliteti i ambiciji približava velikim streaming projektima, a Voyo je ovim projektom napravio važan korak prema stvaranju originalnog domaćeg sadržaja.

Ako je suditi prema prvim reakcijama, avantura Marine Kapov tek je počela – a gledatelji već nestrpljivo čekaju nove epizode koje na Voyo stižu svakog petka.

iq 160 dajana čuljak
Moglo bi te zanimati

'IQ 160' oduševio gledatelje! Društvene mreže preplavili pozitivni komentari: 'Serija top, a Dajana Čuljak je odlična'

Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160'! U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato glumačko lice

Gospodin Savršeni Šime pogledao 'IQ 160' pa dao svoju konačnu ocjenu: 'Serija je 10/10'

Zavirite u Marinin ormar: Biste li nosile modne kombinacije genijalne junakinje serije 'IQ 160'?

Bez ispričavanja i bez kompromisa! Marina iz 'IQ 160' na mjesto zločina dovela svoju bebu

Marina šokirala metodama u istrazi, inspektor Ramljak izvan sebe: 'Ovo je protiv svih pravila, sve ćeš upropastiti!'

Pročitaj na Net.hr
Upoznajte Gazele: Od modne piste do zmajeve rute! Katarina i Luna spremne su za ‘Asia Express’
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon