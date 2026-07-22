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IQ 160

Svjetska zvijezda u 'IQ 160'! Luka Peroš o novoj ulozi, velikim projektima i predanosti: 'Uživam u ovom poslu, to mi namiri dušu'

Sistematičan, analitičan i organiziran, inspektor Tomislav Ramljak sušta je suprotnost svojoj suradnici Marini Kapov. Sjajna Dajana Čuljak i međunarodno proslavljeni Luka Peroš čine uzbudljivi spoj u prvom hrvatskom Voyo Originalu - seriji 'IQ 160', koja sa prve dvije epizode na platformu stiže u petak

RTL.hr
22.07.2026 11:29

Više od desetljeća prošlo je otkako je zvijezda kultne serije 'La Casa de Papel' posljednji put snimao u rodnoj Hrvatskoj. Luka Peroš vraća se na domaće ekrane zahvaljujući platformi Voyo i prvom hrvatskom Voyo Originalu, seriji 'IQ 160'. Luka Peroš odlučio se na ovaj projekt, između ostalog, i zbog faktora komedije. "Faktor komedije mi je bio najprivlačniji jer rijetko imam priliku takve uloge igrati pa mi je to 'diglo obrvu' i s guštom sam uletio u ovaj projekt. Vidio sam, gledajući francuski original, da ima mogućnosti za komediju, kako se lik snalazi s vrtlogom zvanim Marina, koju igra naša Dajana Čuljak", priča Peroš.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Scenarij mu je puno dao, baš kao i kolege na setu. "Atmosfera je bila sjajna, bilo je fizički zahtjevno jer smo snimali na brojnim lokacijama kako bi sve bilo vjerodostojno, taj dio je bio malo teži, ali atmosfera i homogenost ekipe je bila na mjestu i mislim da se to vidi na rezultatu. Pogledao sam što su napravili kolege u Francuskoj i Americi, htio sam dati naš štih i više komedije u odnosu inspektora i Marine", priča slavni glumac.

Svoju veliku karijeru gradio je strpljivo, vrijedno, godinama, a tako je bilo i kada je 2018. godine stigao poziv od agentice. Tijekom boravka u Zagrebu stigao je poziv, kaže, na audiciju za svjetski hit 'La Casa de Papel'. "Oni su već bili svjetski fenomen kada sam ja dobio poziv na audiciju. Iznenadio sam se i shvatio da se moram dobro potruditi za audiciju. Imao sam malo i sreće, pustili su me da se igram, a to je dobro jer je postojao pritisak na setu biti adekvatno kvalitetan uz sve te vrsne glumce", otkrio je Peroš o ulozi koja je doprinijela njegovoj svjetskoj prepoznatljivosti.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Bogata karijera odvela ga je na snimanja diljem Europe i svijeta, a njegova životna baza odavno je Barcelona, iz koje brzo stiže gdje god ga poslovni život nanese. Poznato je da govori nekoliko stranih jezika, a posebno zahtjevnim bilo je raditi na turskom – prisjeća se! "Trebalo je jako puno mentalne snage snimati na turskom, nivo frustracije bio je visok, volim baratati jezikom dok glumim, onda se igram ritmom, emocijom, svime, a u ovom slučaju je to znatno teže. Na kraju je sve dobro izgledalo, išlo lakše s vremenom", kazao se glumac. Baterije puni, kaže, uz obitelj i prijatelje, a najdraže mu je kada može vrijeme iskoristiti za dolazak na našu obalu, uživati uz drage ljude i ukusnu hranu.

IQ 160
IQ 160 FOTO: Voyo

Svoj posao obožava i kaže, presretan je što je upravo ono za što se obučavao i studirao danas ono od čega živi. "Uživam u ovom poslu i to mi namiri dušu", iskreno zaključuje Peroš. Ovaj prekaljeni profesionalac u svakom projektu daje sve od sebe – a tako je bilo i u slučaju 'IQ 160'.

"Neka se gledatelji dođu s nama smijati, biti tužni i veseli i uživati u zabavnoj igri koja još nije baš viđena na našim prostorima, nećemo vas razočarati", najavljuje Peroš prvi hrvatski Voyo Original.

Ne propustite - 'IQ 160' od petka na platformi Voyo!

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