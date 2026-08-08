Thor, Iron Man ili Aquaman? Marina Kapov u seriji 'IQ 160' pomoću likova iz stripa razotkriva izgled ubojice

Složene istrage u seriji 'IQ 160' redovito testiraju granice klasičnog policijskog posla, a u novom slučaju tim se našao pred pravim zidom. Ključni svjedok bio je dječak Mateo, no pokušaj izrade fotorobota pretvorio se u pravu frustraciju za policijsku crtačicu Maju. Nakon što je izradila desetke skica, i dalje nije imala nikakav konkretan trag jer je dječak na svako njezino pitanje odgovarao potvrdno, čineći izradu vjerodostojnog portreta nemogućom misijom.

U trenutku kada je situacija u sobi za ispitivanje izgledala potpuno bezizlazno, scenu preuzima genijalna savjetnica Marina Kapov. Shvativši da dječak ne reagira na suhoparna policijska pitanja o obliku lica, dužini brade ili nijansi kose, Marina je u sekundi promijenila taktiku. Odlučila je razgovor preusmjeriti na jedini teren na kojem se mladi svjedok osjeća sigurno i samouvjereno - svijet superjunaka.

Umjesto da postavlja klasična pitanja kakva se inače postavljaju u policijskim postajama, Marina je osmislila strategiju uspoređivanja izgleda osumnjičenika s najpoznatijim likovima iz stripova i filmova, prepoznavši da će se dječak nepogrješivo orijentirati pomoću junaka koje poznaje do najsitnijih detalja.