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IQ 160

Thor, Iron Man ili Aquaman? Marina Kapov u seriji 'IQ 160' pomoću likova iz stripa razotkriva izgled ubojice

Kada su standardne policijske metode zakazale, a mladi svjedok davao samo neodređene odgovore, genijalna policijska savjetnica upotrijebila je jezik koji dječaci najbolje razumiju

RTL.hr
08.08.2026 20:00

Složene istrage u seriji 'IQ 160' redovito testiraju granice klasičnog policijskog posla, a u novom slučaju tim se našao pred pravim zidom. Ključni svjedok bio je dječak Mateo, no pokušaj izrade fotorobota pretvorio se u pravu frustraciju za policijsku crtačicu Maju. Nakon što je izradila desetke skica, i dalje nije imala nikakav konkretan trag jer je dječak na svako njezino pitanje odgovarao potvrdno, čineći izradu vjerodostojnog portreta nemogućom misijom.

Pop kultura u službi policijske istrage

U trenutku kada je situacija u sobi za ispitivanje izgledala potpuno bezizlazno, scenu preuzima genijalna savjetnica Marina Kapov. Shvativši da dječak ne reagira na suhoparna policijska pitanja o obliku lica, dužini brade ili nijansi kose, Marina je u sekundi promijenila taktiku. Odlučila je razgovor preusmjeriti na jedini teren na kojem se mladi svjedok osjeća sigurno i samouvjereno - svijet superjunaka.

Umjesto da postavlja klasična pitanja kakva se inače postavljaju u policijskim postajama, Marina je osmislila strategiju uspoređivanja izgleda osumnjičenika s najpoznatijim likovima iz stripova i filmova, prepoznavši da će se dječak nepogrješivo orijentirati pomoću junaka koje poznaje do najsitnijih detalja.

Marina i Mateo, IQ 160
Marina i Mateo, IQ 160 FOTO: Voyo

'Je li imao bradu kao Thor ili Doctor Strange?'

Marina je ispitivanje započela pitanjem o boji kose, ponudivši dječaku usporedbu između tamne kose Tonyja Starka i svijetle Kapetana Amerike. Dječak je bez razmišljanja ispalio da je osumnjičeni nalikovao Iron Manu, čime je policija napokon dobila prvi čvrsti trag.

Ispitivanje se nastavilo u istom neobičnom i uspješnom ritmu. Za opis brade Marina je ponudila izbor između Thora i Doctora Strangea, dok je za dužinu kose uvela usporedbu s Aquamanom. Kroz seriju brzih pitanja o popularnim herojima, dječak je u samo nekoliko minuta otkrio sve ključne detalje i omogućio izradu preciznog fotorobota.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Kako izgleda konačni fotorobot složen pomoću Osvetnika te hoće li upravo ova neobična metoda dovesti tim do ubojice, ne propustite doznati u novoj epizodi serije 'IQ 160', dostupnoj ekskluzivno na VOYO platformi!

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