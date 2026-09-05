'Ti si velik dečko, sam donosiš odluke': Marina skinula rukavice i suočila Ramljaka s istinom u finalu sezone 'IQ 160'

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Iako su na tragu ubojice, hladnoća i prešutno optuživanje koji vladaju između njih prijete ugroziti ne samo istragu, već i njihovo partnerstvo. Čini se da je rješavanje vlastitih nesuglasica postalo kompliciranije od hvatanja zločinca u 'IQ 160'.

Hladna atmosfera na mjestu zločina

Istraga ubojstva mlade klizačice Lidije Viculin od samog se početka odvija u sjeni narušenih odnosa glavnih istražitelja. Nestalo je prepoznatljive sinergije i povjerenja, a komunikacija se svela na kratke, službene razmjene isprekidane sarkastičnim primjedbama. Dok Marina pokušava probiti led, Tomislav ostaje distanciran i vidno joj zamjera, što dovedi do oštrog verbalnog okršaja: "Baš si ljubazna. Nema šta", odbrusi joj Ramljak, na što ona uzvraća: "Pa ti si zraka sunca? Prštiš od topline."

icon-expand icon-close icon-close Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Duhovi prošlosti opterećuju istragu

Izvor napetosti leži u prethodnom slučaju kada su, vodeći privatnu istragu mimo pravila, prekršili sve procedure. Ramljak svu odgovornost svaljuje na Marinu, dok se njegova grižnja savjesti manifestira kroz zid šutnje. Marina s druge strane ne prihvaća ulogu jedinog krivca, svjesna da se on samo povukao u ulogu žrtve, čime profesionalne obveze postaju poligon za osobne obračune.

icon-expand Tomislav i Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

'Ti si velik dečko, Tomislave'

Suočena s njegovom neprestanom šutnjom i pasivnom agresijom, Marina u trenutku iskrenosti konačno odlučuje otkriti karte i reći mu sve u lice: "Možeš li mi samo reći koliko dugo ćeš se još ljutiti? Ja te nisam natjerala da napraviš to što si napravio. Ti si velik dečko, Tomislave. Sam donosiš odluke. A i uživao si, priznaj!" Tada ga izravno podsjeća da su u svemu bili zajedno te da je prebacivanje krivnje kukavički čin. Slučaj Lidije Viculin bit će riješen, no hoće li partnerstvo Marine Kapov i Tomislava Ramljaka preživjeti ovu krizu, ostaje otvoreno.

icon-expand Tomislav, Marina, IQ 160 FOTO: Voyo