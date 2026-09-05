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IQ 160

'Ti si velik dečko, sam donosiš odluke': Marina skinula rukavice i suočila Ramljaka s istinom u finalu sezone 'IQ 160'

Najnoviji slučaj zagrebačkih inspektora Marine Kapov i Tomislava Ramljaka stavlja njihov partnerski odnos na dosad najteži ispit

RTL.hr
05.09.2026 18:00

Iako su na tragu ubojice, hladnoća i prešutno optuživanje koji vladaju između njih prijete ugroziti ne samo istragu, već i njihovo partnerstvo. Čini se da je rješavanje vlastitih nesuglasica postalo kompliciranije od hvatanja zločinca u 'IQ 160'.

Hladna atmosfera na mjestu zločina

Istraga ubojstva mlade klizačice Lidije Viculin od samog se početka odvija u sjeni narušenih odnosa glavnih istražitelja. Nestalo je prepoznatljive sinergije i povjerenja, a komunikacija se svela na kratke, službene razmjene isprekidane sarkastičnim primjedbama.

Dok Marina pokušava probiti led, Tomislav ostaje distanciran i vidno joj zamjera, što dovedi do oštrog verbalnog okršaja:

"Baš si ljubazna. Nema šta", odbrusi joj Ramljak, na što ona uzvraća: "Pa ti si zraka sunca? Prštiš od topline."

Marina, Tomislav, IQ 160
Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Duhovi prošlosti opterećuju istragu

Izvor napetosti leži u prethodnom slučaju kada su, vodeći privatnu istragu mimo pravila, prekršili sve procedure. Ramljak svu odgovornost svaljuje na Marinu, dok se njegova grižnja savjesti manifestira kroz zid šutnje.

Marina s druge strane ne prihvaća ulogu jedinog krivca, svjesna da se on samo povukao u ulogu žrtve, čime profesionalne obveze postaju poligon za osobne obračune.

Tomislav i Marina, IQ 160
Tomislav i Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

'Ti si velik dečko, Tomislave'

Suočena s njegovom neprestanom šutnjom i pasivnom agresijom, Marina u trenutku iskrenosti konačno odlučuje otkriti karte i reći mu sve u lice:

"Možeš li mi samo reći koliko dugo ćeš se još ljutiti? Ja te nisam natjerala da napraviš to što si napravio. Ti si velik dečko, Tomislave. Sam donosiš odluke. A i uživao si, priznaj!"

Tada ga izravno podsjeća da su u svemu bili zajedno te da je prebacivanje krivnje kukavički čin. Slučaj Lidije Viculin bit će riješen, no hoće li partnerstvo Marine Kapov i Tomislava Ramljaka preživjeti ovu krizu, ostaje otvoreno.

Tomislav, Marina, IQ 160
Tomislav, Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Mogu li prebroditi narušeno povjerenje i uhvatiti ubojicu? Sve napete trenutke i rasplet odnosa u seriji 'IQ 160' gledajte odmah na Voyo platformi!

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IQ 160

Imali su sve, ali Marina je na kraju odlučila drugačije: Potez u finalu sezone 'IQ 160' koji nitko nije očekivao

IQ 160

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