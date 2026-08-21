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IQ 160

Tko stoji iza novog zagonetnog zločina? Pogledajte novu epizodu serije 'IQ 160' odmah na platformi Voyo

Pripremite se za novu dozu vrhunske zabave i nepredvidivih detektivskih obrata jer je nova epizoda hit serije 'IQ 160' stigla na Voyo!

RTL.hr
21.08.2026 10:00

Ako ste spremni za još jednu napetu zagonetku iz radionice omiljene policijske ekipe na malim ekranima, imamo sjajne vijesti. Svježa kombinacija nekonvencionalnih metoda i policijske rutine vraća se u punom sjaju, a novu epizodu možete pogledati već sada.

Kratki podsjetnik: Rasplet mračne mreže u prošloj epizodi

U prethodnom nastavku, cijeli se istražiteljski tim suočio s jednim od najtežih i najmračnijih izazova do sada. Ono što je započelo kao sumnjivo ubojstvo, ubrzo se pretvorilo u kompleksnu mrežu u koju su bile uvučene i visoko pozicionirane stručne osobe.

Pritisak na policijsku postaju bio je ogroman, no uočavanjem sitnih psiholoških i vizualnih detalja koje bi većina previdjela, tim je uspio razmotati zamršeno klupko laži i uspješno privesti slučaj kraju.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Novi slučaj, nova pravila i poznati kaos

S obzirom na to da serija 'IQ 160' u svakoj epizodi donosi potpuno novu, neovisnu istragu, policijski tim nema ni sekunde za predah. Čim se zatvori jedan dosje, na stolu se već nalazi novi zagonetni zločin koji traži hitne odgovore.

Filip i Tomislav, IQ 160
Filip i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Pred cijelom ekipom sada je sasvim novi slučaj koji će ponovno staviti na kušnju strpljenje u postaji. Očekujte prepoznatljiv sraz različitih pristupa: s jedne strane je službena procedura i rad na terenu, a s druge nezaustavljive opaske i nekonvencionalne ideje savjetnice Marine Kapov koje redovito dovedu sve na rub živaca, ali na kraju donesu ključne rezultate.

Tomislav i Marina, IQ 160
Tomislav i Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Uz novu detektivsku zagonetku, nastavak donosi i pregršt humorističnih trenutaka, neočekivanih obrata i nastavak specifične dinamike među likovima. Kakav je novi zločin potresao grad, tko su novi osumnjičenici i kako će se tim ovoga puta izvući iz kaosa?

Nova epizoda serije 'IQ 160' čeka vas za gledanje odmah na Voyo platformi!

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IQ 160

Marina u 'IQ 160' potpuno slomljena i u suzama: 'Mrtav je i neće se vratiti!'

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