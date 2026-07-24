U novoj seriji 'IQ 160' čistačica Marina u par minuta srušila teoriju inspektora: 'U kući je bio netko treći!'

Sve je počelo kada je Marina Kapov , zaposlena kao čistačica u policijskoj postaji, pronađena u blizini ključnih dokaza vezanih uz slučaj ubojstva. Prva reakcija inspektora Tomislava Ramljaka bila je sumnja i nepovjerenje. Kapov je odmah optužena za ometanje istrage, a situacija je prijetila eskalacijom. "Gospođo Kapov, mi vas možemo optužiti za ometanje istrage, tako da vam preporučam da smirite strasti i počnete s nama surađivati", upozorio ju je jedan od inspektora.

No, umjesto da se povuče, Marina je učinila nešto posve neočekivano - ponudila je svoju analizu zločina. Kako je sama rekla, rješavanje zagonetki nagon je kojem se ne može oduprijeti. "Kad nađem neku zagonetku, moram je riješiti. Inače ne mogu spavati, takva sam, ne mogu si pomoći", objasnila je svoj poriv.

Suočena s optužbama, Marina je smireno počela iznositi svoju teoriju, temeljenu isključivo na detaljima koje je zapazila pregledavajući materijale iz istrage. Ukazala je na niz nedosljednosti koje su iskusnim policajcima promakle.

Marinina briljantna dedukcija izazvala je potpunu pomutnju u policijskim redovima. Dok je inspektor Ramljak ostao vidno skeptičan, smatrajući njezine tvrdnje čistim nagađanjem, njegova nadređena, šefica postaje Sanja, bila je impresionirana. Prepoznavši njezin "nevjerojatan talent", Sanja je odlučila povući hrabar potez.

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