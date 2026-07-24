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IQ 160

U novoj seriji 'IQ 160' čistačica Marina u par minuta srušila teoriju inspektora: 'U kući je bio netko treći!'

Dok su se inspektori borili s nedostatkom tragova, ključne detalje koji su im promakli uočila je osoba od koje su to najmanje očekivali - čistačica Marina Kapov. Njezina izvanredna moć zapažanja ne samo da je promijenila tijek istrage, već je izazvala i podijeljene reakcije unutar samog policijskog tima

RTL.hr
24.07.2026 09:00

Sve je počelo kada je Marina Kapov, zaposlena kao čistačica u policijskoj postaji, pronađena u blizini ključnih dokaza vezanih uz slučaj ubojstva. Prva reakcija inspektora Tomislava Ramljaka bila je sumnja i nepovjerenje. Kapov je odmah optužena za ometanje istrage, a situacija je prijetila eskalacijom. "Gospođo Kapov, mi vas možemo optužiti za ometanje istrage, tako da vam preporučam da smirite strasti i počnete s nama surađivati", upozorio ju je jedan od inspektora.

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Slučajni svjedok ili ometač istrage?

No, umjesto da se povuče, Marina je učinila nešto posve neočekivano - ponudila je svoju analizu zločina. Kako je sama rekla, rješavanje zagonetki nagon je kojem se ne može oduprijeti. "Kad nađem neku zagonetku, moram je riješiti. Inače ne mogu spavati, takva sam, ne mogu si pomoći", objasnila je svoj poriv.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Dnevni boravak kao ključ misterija

Suočena s optužbama, Marina je smireno počela iznositi svoju teoriju, temeljenu isključivo na detaljima koje je zapazila pregledavajući materijale iz istrage. Ukazala je na niz nedosljednosti koje su iskusnim policajcima promakle.

Tomislav Ramljak, IQ 160
Tomislav Ramljak, IQ 160 FOTO: Voyo

Podijeljene reakcije u policijskim redovima

Marinina briljantna dedukcija izazvala je potpunu pomutnju u policijskim redovima. Dok je inspektor Ramljak ostao vidno skeptičan, smatrajući njezine tvrdnje čistim nagađanjem, njegova nadređena, šefica postaje Sanja, bila je impresionirana. Prepoznavši njezin "nevjerojatan talent", Sanja je odlučila povući hrabar potez. 

Ako tražite novu domaću seriju za vikend, sada je pravo vrijeme za početak gledanja. Prve dvije epizode već vas čekaju na Voyo platformi, a nova epizoda serije 'IQ 160' stizat će svakog petka.

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Možete li riješiti ovu zagonetku? Zvijezda prvog Voyo originala 'IQ 160' Luka Peroš odmah ju je odgonetnuo, a mnogi padnu na prvom koraku

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