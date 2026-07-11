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IQ 160

U seriji ima brata i sestru, a privatno je jedinica! Glumica Glorija Pintarić otkrila što ju je veselilo u seriji 'IQ 160': 'Htjela sam vidjeti kako to izgleda'

Glorija nam je otkrila kako se pripremala za ulogu koja joj je donijela brojne izazove, no jedan aspekt scenarija posebno ju je zaintrigirao - prilika da prvi put iskusi kako je to imati brata i sestru

RTL.hr
11.07.2026 16:00

Mlada glumica Glorija Pintarić jedna je od zvijezda nove domaće serije 'IQ 160', u kojoj je utjelovila Doru Kapov, buntovnu i snalažljivu petnaestogodišnjakinju.

'Bilo mi je baš zabavno glumiti nečiju sestru'

Iako u privatnom životu nema braće i sestara, Glorija je u seriji dobila priliku uroniti u kompleksnu obiteljsku dinamiku. Kada je prvi put pročitala scenarij, upravo ju je ta činjenica najviše razveselila jer joj je pružila priliku da istraži odnose koje u stvarnosti ne poznaje.

"Meni je bilo super što ću u seriji imati mlađeg brata, iako je polubrat, i sestru. Ja sam inače u životu jedinica pa sam htjela vidjeti kako je to malo. Bilo mi je baš zabavno glumiti nečiju sestru", ispričala je sa smiješkom mlada glumica, dodavši kako joj je to iskustvo bilo jedinstven glumački zadatak.

Glorija Pinturić, IQ 160
Glorija Pinturić, IQ 160 FOTO: Voyo

Buntovnica s bolnim razlogom

Njezin lik, Dora, na prvu djeluje kao tipična predstavnica generacije Z - ne ispušta mobitel iz ruku, u stalnom je sukobu s majkom Marinom i uvijek tjera po svome. Ipak, iza njezina buntovništva krije se dublja i složenija priča protkana osjećajem nepravde i ljubomore.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Obiteljski život njezinog lika daleko je od idiličnog. Odnosi s polubratom Lukom i polusestrom Stelom, koja je još beba, često su napeti, a korijen problema leži u dubokim obiteljskim tajnama. Naime, dok njezini polubrat i polusestra odrastaju uz oca Marka, koji je prisutan u njihovim životima, Dora se nosi s teretom odrastanja bez oca, o kojem ne zna gotovo ništa.

"Malo ih prezirem zbog toga u seriji, zato što ja nisam imala priliku osjetiti tu očinsku ljubav.", pojasnila je glumica složenu emocionalnu pozadinu svog lika.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Verbalni okršaji s bratom kao posljedica tuge

Upravo je ta ljubomora, ističe Glorija, glavni razlog stalnih svađa između Dore i njezinog brata Luke. Dorina neprestana potraga za istinom o vlastitom ocu i pitanja koja postavlja majci stvaraju dodatne tenzije unutar obitelji i pokreću lavinu sukoba.

"Ja mislim da je to najveći razlog zbog čega se Dora i Luka stalno svađaju i da su stalno u nekom verbalnom okršaju. Ona ne zna praktički ništa o svom ocu, stalno pita mamu gdje je on, a mama tvrdi da ju je napustio, ali priča je puno, puno dublja iza toga", otkrila je Pintarić, nagovještavajući da gledatelje očekuje zamršena i emotivna priča.

Glorija Pinturić, IQ 160
Glorija Pinturić, IQ 160 FOTO: Voyo

Iako je uloga zahtijevala da se opusti i prigrli Dorinu buntovnu stranu, Glorija je na kraju pozvala gledatelje da prate seriju, ističući kako vjeruje da donosi dašak svježine na domaću televizijsku scenu. Njezino iskustvo sa snimanja bilo je, kaže, isključivo pozitivno, a prilika da glumi sestru i istraži kompleksne obiteljske odnose ostat će joj u posebnom sjećanju.

IQ 160 Glorija Pinturić Dora IQ 160 Prvi Voyo original
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