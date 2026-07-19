'U život mu uleti tasmanska neman': Luka Peroš opisao odnos Tomislava i Marine u seriji 'IQ 160'

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U gostovanju u podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!', Luka Peroš je otkrio zašto ga je ovaj projekt privukao, ali i dao uvid u urnebesnu dinamiku svog lika, inspektora Tomislava Ramljaka, i njegove nove suradnice Marine, opisavši je kao "zemaljsku neman" koja mu u potpunosti remeti savršeno uređen život.

Povratak komediji i ulozi pozitivca

Nakon niza uloga zlikovaca koje su ga proslavile na svjetskoj sceni, ponajviše u hit seriji "La Casa de Papel", Peroš je s oduševljenjem prihvatio priliku da se okuša u nečem potpuno drugačijem. Nova serija donijela mu je dvostruki izazov - povratak žanru komedije i tumačenje glavnog pozitivnog lika. "Privukla me ideja zato što je to prva glavna uloga, pozitivac i komedija - sve nešto što dugo nisam igrao, skoro nikad", priznao je glumac, dodavši kako komediju inače radi vrlo rijetko, osim u sinkronizacijama crtanih filmova i, naravno, u privatnom životu. Upravo ga je ta znatiželja potaknula da istraži novi teritorij i vidi što može donijeti domaćoj publici.

icon-expand Luka Peroš FOTO: Voyo

Inspektor kojemu 'zemaljska neman' poremeti život

U seriji 'IQ 160' Peroš glumi inspektora Tomislava Ramljaka, čovjeka kojeg opisuje kao izrazito posvećenog svom poslu, pedantnog i pomalo opsesivno-kompulzivnog. "On je linearni čovjek koji voli svoj posao, dobro ga je naučio i ne voli distrakcije. Njegov posao je najvažniji", objašnjava Peroš. Međutim, Ramljakov strogo kontrolirani svijet okreće se naglavačke dolaskom Marine, samohrane majke i čistačice s natprosječnom inteligencijom, koja postaje njegova neslužbena partnerica u rješavanju slučajeva. Njezin kaotičan i nepredvidiv pristup u potpunoj je suprotnosti s njegovim metodama. "I onda mu uleti ta zemaljska neman u životu i svemu tome malo poremeti planove. A onda više nije tako miran i staložen", slikovito je opisao Peroš trenutak u kojem se dva potpuno različita svijeta sudaraju, stvarajući temelj za brojne komične, ali i napete situacije.

icon-expand Luka Peroš FOTO: Voyo

Sinergija koja nosi priču