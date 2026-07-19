'U život mu uleti tasmanska neman': Luka Peroš opisao odnos Tomislava i Marine u seriji 'IQ 160'

U gostovanju u podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!', Luka Peroš je otkrio zašto ga je ovaj projekt privukao, ali i dao uvid u urnebesnu dinamiku svog lika, inspektora Tomislava Ramljaka, i njegove nove suradnice Marine, opisavši je kao "zemaljsku neman" koja mu u potpunosti remeti savršeno uređen život.
Povratak komediji i ulozi pozitivca
Nakon niza uloga zlikovaca koje su ga proslavile na svjetskoj sceni, ponajviše u hit seriji "La Casa de Papel", Peroš je s oduševljenjem prihvatio priliku da se okuša u nečem potpuno drugačijem. Nova serija donijela mu je dvostruki izazov - povratak žanru komedije i tumačenje glavnog pozitivnog lika.
"Privukla me ideja zato što je to prva glavna uloga, pozitivac i komedija - sve nešto što dugo nisam igrao, skoro nikad", priznao je glumac, dodavši kako komediju inače radi vrlo rijetko, osim u sinkronizacijama crtanih filmova i, naravno, u privatnom životu. Upravo ga je ta znatiželja potaknula da istraži novi teritorij i vidi što može donijeti domaćoj publici.
Inspektor kojemu 'zemaljska neman' poremeti život
U seriji 'IQ 160' Peroš glumi inspektora Tomislava Ramljaka, čovjeka kojeg opisuje kao izrazito posvećenog svom poslu, pedantnog i pomalo opsesivno-kompulzivnog. "On je linearni čovjek koji voli svoj posao, dobro ga je naučio i ne voli distrakcije. Njegov posao je najvažniji", objašnjava Peroš.
Međutim, Ramljakov strogo kontrolirani svijet okreće se naglavačke dolaskom Marine, samohrane majke i čistačice s natprosječnom inteligencijom, koja postaje njegova neslužbena partnerica u rješavanju slučajeva. Njezin kaotičan i nepredvidiv pristup u potpunoj je suprotnosti s njegovim metodama.
"I onda mu uleti ta zemaljska neman u životu i svemu tome malo poremeti planove. A onda više nije tako miran i staložen", slikovito je opisao Peroš trenutak u kojem se dva potpuno različita svijeta sudaraju, stvarajući temelj za brojne komične, ali i napete situacije.
Sinergija koja nosi priču
Ključ uspjeha serije, smatra Peroš, leži upravo u odnosu glavnih likova i kemiji koju je ostvario s kolegicom koja tumači lik Marine. Pohvalio je njezinu izvedbu, ističući kako će publika sigurno zavoljeti njezin lik. "Naša publika će uživati u jednoj vrsti luckaste glumice koja odlično svoj posao radi", rekao je.
Naglasio je kako upravo ta suprotnost njihovih karaktera stvara dinamiku koja nosi cijelu priču. "Ovaj par mi je ustvari najsimpatičniji jer najbolje funkcioniraju kao ta 'kontra' i za komediju i za dramu i za sve", zaključio je glumac, usput se u šali požalivši kako je na setu "stalno čeka". Ta opuštena atmosfera i međusobno povjerenje omogućili su im da stvore jedinstvenu energiju koja će, vjeruje, osvojiti gledatelje.
Peroš je uvjeren da domaća publika još nije imala priliku vidjeti ovakav format. Riječ je, kaže, o urbanoj komediji s krimi elementima koja pokriva širok spektar emocija, od smijeha do drame, a sve je izvedeno na prirodan i nepretenciozan način. Serija je, prema njegovim riječima, opuštena, vesela i pitka, a upravo je to ono što je čini posebnom.
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