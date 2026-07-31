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IQ 160

Upoznajte Nelu Kapov u 'IQ 160': Naizgled brižna majka i baka, ali možda drži ključ tajne koja Marinu progoni godinama

Dolazak majke Nele unosi novu dinamiku u Marinin život, a uz uobičajene obiteljske razmirice otvara se i pitanje tajne iz prošlosti

RTL.hr
31.07.2026 15:00

U Marinin dom nenajavljeno ulazi njezina majka Nela, s objašnjenjem da je u gradu zbog probe folklora. Iako dobronamjerna, njezina pojava odmah pokreće lavinu starih nesuglasica. Ponuda da pomogne oko djece i uvođenje reda u kućanstvo kod Marine izaziva otpor. "Ma što ti je, nemoj se ti mučiti. Pleši, pjevaj s tim svojim folklorom, imam sve pod kontrolom", odrješito joj odgovara Marina, jasno dajući do znanja da Neline intervencije nisu dobrodošle.

Nela Kapov, IQ 160
Nela Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Sjena prošlosti i sumnja

No, iza ovih naizgled tipičnih obiteljskih trzavica krije se puno dublji i mračniji problem. Marina je nedavno došla do informaije koje baca potpuno novo svjetlo na najbolniju tajnu iz njezine prošlosti. Trag koji je pronašla, detalj koji je dosad svima promaknuo, na neki način povezuje njezinu majku, Nelu, s događajem koji je Marini zauvijek promijenio život.

Potvrda sumnji stigla je od Tomislava Ramljaka. "Nisi poludjela, i ja vidim isto što i ti", rečenica je koja je Marini potvrdila da ne halucinira i da je suočena s teškom i bolnom istinom. Pitanje koje se nameće jest kakva je točno Nelina uloga u svemu tome.

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

'Nas dvije smo kao nebo i zemlja'

Unatoč težini otkrića, Marina se lomi pod pritiskom. Pomisao da majku izravno suoči sa zastrašujućom sumnjom čini joj se nemogućom misijom. Njihov kompliciran odnos, prepun prešutnog nerazumijevanja i suprotstavljenih svjetonazora, predstavlja nepremostivu prepreku. "Ne, nema šanse", priznaje Marina suradniku na pitanje hoće li razgovarati s majkom, dodajući: "Zato što smo nas dvije kao nebo i zemlja. Ja ne mogu s njom."

Zanima te kako će se rasplesti obiteljski odnosi u obitelji Kapov? Treću epizodu, kao i prve dvije epizode nove serije 'IQ 160', gledajte odmah na platformi Voyo!

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