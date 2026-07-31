Upoznajte Nelu Kapov u 'IQ 160': Naizgled brižna majka i baka, ali možda drži ključ tajne koja Marinu progoni godinama

U Marinin dom nenajavljeno ulazi njezina majka Nela , s objašnjenjem da je u gradu zbog probe folklora. Iako dobronamjerna, njezina pojava odmah pokreće lavinu starih nesuglasica. Ponuda da pomogne oko djece i uvođenje reda u kućanstvo kod Marine izaziva otpor. "Ma što ti je, nemoj se ti mučiti. Pleši, pjevaj s tim svojim folklorom, imam sve pod kontrolom", odrješito joj odgovara Marina, jasno dajući do znanja da Neline intervencije nisu dobrodošle.

No, iza ovih naizgled tipičnih obiteljskih trzavica krije se puno dublji i mračniji problem. Marina je nedavno došla do informaije koje baca potpuno novo svjetlo na najbolniju tajnu iz njezine prošlosti. Trag koji je pronašla, detalj koji je dosad svima promaknuo, na neki način povezuje njezinu majku, Nelu, s događajem koji je Marini zauvijek promijenio život.

Potvrda sumnji stigla je od Tomislava Ramljaka. "Nisi poludjela, i ja vidim isto što i ti", rečenica je koja je Marini potvrdila da ne halucinira i da je suočena s teškom i bolnom istinom. Pitanje koje se nameće jest kakva je točno Nelina uloga u svemu tome.