Urnebesan trenutak iz 'IQ 160' u kojem je Marina pokazala da ne pazi na autoritete: 'Hodnik lijevo, treća vrata desno'

U napetoj atmosferi policijske postaje, gdje se traga za dvije nestale djevojčice, dogodio se nesvakidašnji sukob između osebujne policijske suradnice Marine Kapov i moćnog tajkuna Zrinskog, djeda nestalih djevojčica

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Njegova nervoza i nestrpljivost naišle su na zid Marinine domišljatosti, a sve je kulminiralo uputstvima koja ga nisu odvela do željenog ureda.

'Nemam vremena': Nestrpljivi djed traži odgovore

Vidno potresen i ljutit zbog nestanka svojih unuka, Mije i Tee, Matija Zrinski upao je u policijsku postaju ne tražeći pomoć, već zahtijevajući hitan sastanak s glavnom inspektoricom. Ignorirajući procedure i prisutne službenike, oštro je upitao gdje se nalazi ured. "Gdje je ured glavne inspektorice? Nemam vremena", ponavljao je, ne skrivajući frustraciju. Njegov autoritativan nastup, naviknut na to da mu se svi sklanjaju s puta, ovog je puta naišao na potpuno neočekivanu reakciju. Marina Kapov, poznata po svojim nekonvencionalnim metodama i britkom jeziku, nije se dala smesti.

icon-expand IQ 160 FOTO: Voyo

Neočekivani odgovor Marine Kapov

Dok su drugi vjerojatno bili spremni povinovati se Zrinskom, Marina mu je mirno odbrusila: "Aj strpi se malo". Njezin ležeran ton samo je dodatno razljutio moćnog poduzetnika, koji je ponovno inzistirao na odgovoru. Vidjevši da s njim nema smisla ulaziti u raspravu, Marina je odlučila riješiti situaciju na svoj način. S naizgled uslužnim izrazom lica, dala mu je precizne upute kako doći do tražene osobe. "Hodnik lijevo, treća vrata desno", rekla je kratko, nakon čega je uslijedilo i sarkastično "Hvala, ništa". Zrinski je, ne sluteći ništa, krenuo u navedenom smjeru.

icon-expand Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: RTL

Kriva vrata za 'olakšanje'