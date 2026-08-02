Urnebesan trenutak iz 'IQ 160' u kojem je Marina pokazala da ne pazi na autoritete: 'Hodnik lijevo, treća vrata desno'

Njegova nervoza i nestrpljivost naišle su na zid Marinine domišljatosti, a sve je kulminiralo uputstvima koja ga nisu odvela do željenog ureda.
'Nemam vremena': Nestrpljivi djed traži odgovore
Vidno potresen i ljutit zbog nestanka svojih unuka, Mije i Tee, Matija Zrinski upao je u policijsku postaju ne tražeći pomoć, već zahtijevajući hitan sastanak s glavnom inspektoricom. Ignorirajući procedure i prisutne službenike, oštro je upitao gdje se nalazi ured. "Gdje je ured glavne inspektorice? Nemam vremena", ponavljao je, ne skrivajući frustraciju.
Njegov autoritativan nastup, naviknut na to da mu se svi sklanjaju s puta, ovog je puta naišao na potpuno neočekivanu reakciju. Marina Kapov, poznata po svojim nekonvencionalnim metodama i britkom jeziku, nije se dala smesti.
Neočekivani odgovor Marine Kapov
Dok su drugi vjerojatno bili spremni povinovati se Zrinskom, Marina mu je mirno odbrusila: "Aj strpi se malo". Njezin ležeran ton samo je dodatno razljutio moćnog poduzetnika, koji je ponovno inzistirao na odgovoru.
Vidjevši da s njim nema smisla ulaziti u raspravu, Marina je odlučila riješiti situaciju na svoj način. S naizgled uslužnim izrazom lica, dala mu je precizne upute kako doći do tražene osobe. "Hodnik lijevo, treća vrata desno", rekla je kratko, nakon čega je uslijedilo i sarkastično "Hvala, ništa". Zrinski je, ne sluteći ništa, krenuo u navedenom smjeru.
Kriva vrata za 'olakšanje'
Tek nekoliko trenutaka kasnije, jedna od kolegica primijetila je pogrešku. "Pa to je muški WC", dobacila je Marini, shvativši kamo je poslala uglednog gosta.
Međutim, Marinu to nije nimalo iznenadilo. S nestašnim osmijehom, potvrdila je da je to učinila namjerno, zaključivši situaciju legendarnom izjavom: "Znam, dušo, nek se čovjek malo olakša."
Ovaj kratki, ali duhoviti trenutak iz serije 'IQ 160' savršeno prikazuje karakter Marine Kapov - žene koja se ne boji autoriteta i koja u najstresnijim situacijama pronalazi način da unese dozu humora, ali i da one bahate postavi na njihovo mjesto. Dok je Zrinski tražio ured, Marina mu je osigurala nekoliko trenutaka mira na neočekivanoj lokaciji.