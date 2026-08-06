Ususret novoj epizodi serije 'IQ 160': Evo zašto jedva čekamo nastavak pustolovina Marine i Ramljaka

Dok odbrojavamo sate do novih zapleta, serija 'IQ 160' iz tjedna u tjedan dokazuje zašto je postala jedan od najgledanijih i najradije prepričavanih sadržaja na Voyo platformi. Spoj brze akcije, bizarnih slučajeva i vrhunskog humora prikovao je gledatelje uz ekrane, a evo zašto se nova epizoda čeka s nestrpljenjem!

U samom središtu serije nalazi se neponovljiva dinamika između natprosječno inteligentne, ali potpuno kaotične i nepredvidive Marine Kapov te staloženog, proceduri sklonog inspektora Tomislava Ramljaka.

Dok Ramljak pokušava svaku istragu voditi po pravilima službe, Marina ta ista pravila preskače brzinom svjetlosti i slučajeve rješava na svoj, potpuno nekonvencionalan način. Njihove verbalne iskrice, neprestana podbadanja i sudar dvaju potpuno suprotnih mentaliteta jamče da na ekranu nema niti jedne dosadne sekunde.

Hoće li to biti nenadano upadanje na privatni spoj, ulična upadica usred ozbiljne terenske provjere ili razgovor koji se u sekundi pretvori u teški cringe moment - serija redovito servira scene o kojima se kasnije raspravlja na društvenim mrežama.

Marinina potpuna opuštenost i odsustvo svake neugode u kombinaciji s kiseli osmijesima i zatečenim reakcijama inspektora Ramljaka stvorili su neke od najsmješnijih televizijskih trenutaka sezone.