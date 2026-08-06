Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Ususret novoj epizodi serije 'IQ 160': Evo zašto jedva čekamo nastavak pustolovina Marine i Ramljaka

Obožavatelji uzbudljivih, ali i iznimno duhovitih kriminalističkih zapleta uskoro dolaze na svoje! Nova epizoda popularne serije stiže na Voyo platformu, a mi smo izdvojili ključne razloge zašto jedva čekamo ponovni susret s omiljenim tandemom

RTL.hr
06.08.2026 22:00

Dok odbrojavamo sate do novih zapleta, serija 'IQ 160' iz tjedna u tjedan dokazuje zašto je postala jedan od najgledanijih i najradije prepričavanih sadržaja na Voyo platformi. Spoj brze akcije, bizarnih slučajeva i vrhunskog humora prikovao je gledatelje uz ekrane, a evo zašto se nova epizoda čeka s nestrpljenjem!

Nepogrešiva kemija i sukob dvaju potpuno različitih svjetova

U samom središtu serije nalazi se neponovljiva dinamika između natprosječno inteligentne, ali potpuno kaotične i nepredvidive Marine Kapov te staloženog, proceduri sklonog inspektora Tomislava Ramljaka.

Dajana Čuljak i Luka Peroš, IQ 160
Dajana Čuljak i Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

Dok Ramljak pokušava svaku istragu voditi po pravilima službe, Marina ta ista pravila preskače brzinom svjetlosti i slučajeve rješava na svoj, potpuno nekonvencionalan način. Njihove verbalne iskrice, neprestana podbadanja i sudar dvaju potpuno suprotnih mentaliteta jamče da na ekranu nema niti jedne dosadne sekunde.

Marina, Tomislav, IQ 160
Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Trenuci i provale koje se danima prepričavaju

Hoće li to biti nenadano upadanje na privatni spoj, ulična upadica usred ozbiljne terenske provjere ili razgovor koji se u sekundi pretvori u teški cringe moment - serija redovito servira scene o kojima se kasnije raspravlja na društvenim mrežama.

Marinina potpuna opuštenost i odsustvo svake neugode u kombinaciji s kiseli osmijesima i zatečenim reakcijama inspektora Ramljaka stvorili su neke od najsmješnijih televizijskih trenutaka sezone.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Sve odgovore saznajte u novoj epizodi serije 'IQ 160', koja je uskoro dostupna za gledanje na Voyo platformi!

marina kapov iq 160 tomislav ramljak iq 160 iq 160
IQ 160

Kakva se opasnost krije među gmazovima i paucima? U novoj epizodi serije 'IQ 160' istraga vodi u bizaran svijet egzotičnih ljubimaca

IQ 160

Neke tajne zakopane su godinama, no Marina ne odustaje! Dok rješava ubojstvo, suočava se i sa svojom majkom

Moglo bi te zanimati

Neke tajne zakopane su godinama, no Marina ne odustaje! Dok rješava ubojstvo, suočava se i sa svojom majkom

Kako ne voljeti Marinu Kapov? Junakinja serije 'IQ 160' puše mjehuriće usred istrage i rješava zločine uz čašu viskija

'Ja te već vidim kao farmera': Marina u 'IQ 160' ponudila Ramljaku neočekivan recept protiv stresa

Urnebesan trenutak iz 'IQ 160' u kojem je Marina pokazala da ne pazi na autoritete: 'Hodnik lijevo, treća vrata desno'

Luka Peroš briljira u novoj seriji 'IQ 160', a njegovom inspektoru Ramljaku ništa ne promiče: 'Meni to miriše na korupciju'

Mreža laži napokon razbijena: Kako su istražitelji u 'IQ 160' razmrsili najteži slučaj dosad?

Pročitaj na Net.hr
Korčula joj donijela mir, a Italija oduševila: 'Potpuna neopterećenost naljepši je dio odmora'
Upoznajte Gazele: Od modne piste do zmajeve rute! Katarina i Luna spremne su za ‘Asia Express’
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'