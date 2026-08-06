Ususret novoj epizodi serije 'IQ 160': Evo zašto jedva čekamo nastavak pustolovina Marine i Ramljaka

Dok odbrojavamo sate do novih zapleta, serija 'IQ 160' iz tjedna u tjedan dokazuje zašto je postala jedan od najgledanijih i najradije prepričavanih sadržaja na Voyo platformi. Spoj brze akcije, bizarnih slučajeva i vrhunskog humora prikovao je gledatelje uz ekrane, a evo zašto se nova epizoda čeka s nestrpljenjem!
Nepogrešiva kemija i sukob dvaju potpuno različitih svjetova
U samom središtu serije nalazi se neponovljiva dinamika između natprosječno inteligentne, ali potpuno kaotične i nepredvidive Marine Kapov te staloženog, proceduri sklonog inspektora Tomislava Ramljaka.
Dok Ramljak pokušava svaku istragu voditi po pravilima službe, Marina ta ista pravila preskače brzinom svjetlosti i slučajeve rješava na svoj, potpuno nekonvencionalan način. Njihove verbalne iskrice, neprestana podbadanja i sudar dvaju potpuno suprotnih mentaliteta jamče da na ekranu nema niti jedne dosadne sekunde.
Trenuci i provale koje se danima prepričavaju
Hoće li to biti nenadano upadanje na privatni spoj, ulična upadica usred ozbiljne terenske provjere ili razgovor koji se u sekundi pretvori u teški cringe moment - serija redovito servira scene o kojima se kasnije raspravlja na društvenim mrežama.
Marinina potpuna opuštenost i odsustvo svake neugode u kombinaciji s kiseli osmijesima i zatečenim reakcijama inspektora Ramljaka stvorili su neke od najsmješnijih televizijskih trenutaka sezone.