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IQ 160

Voyo predstavlja seriju 'IQ 160': Internet senzacija okušat će se u glumačkim vodama uz poznatu ekipu

Serija 'IQ 160' na Voyo stiže u petak, 24. srpnja

RTL.hr
10.07.2026 09:30

Platforma Voyo uskoro donosi 'IQ 160', svoju prvu originalnu hrvatsku seriju. Riječ je o domaćoj adaptaciji francuskog hita HPI, nominiranog za međunarodni Emmy, koji je osvojio gledatelje diljem svijeta.

U središtu priče je Marina Kapov, žena s IQ-om 160 čiji mozak nikada ne miruje. Iako radi kao čistačica, njezina inteligencija i sposobnost zapažanja ubrzo je uvode u policijske istrage, u kojima postaje važna pomoć pri rješavanju slučajeva.

Marinu glumi Dajana Čuljak, koja kaže da joj se posebno svidjela brzina glavne junakinje.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

"Puno sarkazma, preokretanja očima, puno razmišljanja, jako je brza. To mi se svidjelo. Kad sam vidjela količinu teksta koju izgovori u tri sekunde, a inspektor Ramljak ostane kao: 'Što?', to mi je bilo jako zabavno", kaže Čuljak.

Njezina potpuna suprotnost je strogi i disciplinirani inspektor Ramljak, kojeg glumi Luka Peroš. Nakon međunarodnih projekata, među kojima je i svjetski poznata serija La Casa de Papel, Peroš se ovom ulogom vraća pred domaće kamere.

Prva televizijska uloga

Dio glumačke ekipe je i Ivan Molnar, poznat s društvenih mreža, kojemu je ovo prva televizijska uloga. Priznaje da dugo nije mogao vjerovati da je dobio priliku sudjelovati u projektu.

Ivan Molnar, IQ 160
Ivan Molnar, IQ 160 FOTO: RTL

"Dobio sam ulogu i nisam mogao vjerovati. Tek kad sam sjeo u auto i krenuo za Osijek, emocije su me preplavile. Nazvao sam suprugu i rekao: 'Dobio sam ulogu, možeš li vjerovati?' Tada su mi krenule suze", prisjeća se Molnar.

Kaže da mu je posebno značila dobra atmosfera među kolegama.

"Kako mi je to bilo prvo snimanje, nisam znao što očekivati. Mislio sam da će biti nekih drama, ali bila je to jedna pozitivna, obiteljska i topla atmosfera, što mi je puno značilo."

'Svaka epizoda je drugi slučaj'

Podršku mu je pružila i Dajana Čuljak. "Rekla sam mu: jednaki smo tu. Nemoj se osjećati kao da si jedini kojemu je ovo prvi put. Uhvatit ćeš to. I na kraju je stvarno tako i bilo."

Dajana i Luka, IQ 160
Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo

Svaka epizoda donosi novi kriminalistički slučaj, ali i razvoj odnosa među likovima. Uz policijske istrage, gledatelji će pratiti i Marinin obiteljski život te njezin često komičan odnos s inspektorom Ramljakom.

"Svaka epizoda je drugi slučaj. To je zanimljivo. Ima jako puno likova, imam troje djece, a jednako je zanimljivo pratiti dinamiku kod kuće kao i onu na poslu, gdje Marina i inspektor Ramljak moraju raditi zajedno, iako su totalne suprotnosti", kaže Čuljak.

Molnar dodaje da ga je već pri prvom čitanju osvojila nepredvidivost scenarija.

"Sjećam se da sam čitao scenarij i stalno se pitao što će biti sljedeće. To mi je bilo jako zanimljivo, a kad sam došao na set, bilo je još zabavnije."

Serija 'IQ 160' gledateljima će biti dostupna od 24. srpnja, samo na platformi Voyo.

IQ 160 Dajana Čuljak ivan molnar
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