'Zašto mi se nisi javio?': Shrvana Marina u finalu sezone 'IQ 160' očajnički traži odgovore od Ramljaka

Tenzije između iskusnog inspektora Ramljaka i njegove kolegice tinjale su već neko vrijeme, no u finalu sezone situacija potpuno eskalira kada on počne otvoreno izbjegavati komunikaciju. Njegovo hladno ponašanje i ignoriranje poziva doveli su do toga da se inače smirena i fokusirana Marina nađe na samom rubu strpljenja u 'IQ 160'.
Suočavanje bez kompromisa: "Onda mi odgovori"
Nakon što ga je konačno sustigla u hodnicima policijske postaje, shrvana Marina nije oklijevala. Njezino razočaranje pretvorilo se u izravnu konfrontaciju pred sam rasplet sezone:
"Onda mi odgovori... Zašto nisi došao na koncert i zašto mi se nisi javio?"
Njezin ton bio je oštar i beskompromisan, a pitanje je pogodilo točno u srž problema i otkrilo koliko je pogođena njegovim distanciranjem.
Izgovori koji ne drže vodu
Pritisnut uza zid, inspektor Ramljak ponudio je objašnjenje koje je zvučalo tek kao loše smišljen izgovor - da je imao previše posla i da nije vidio poruku na vrijeme. No, shrvana Marina nije nasjela na njegovu priču. Njezin odgovor, prožet sarkazmom i potisnutom boli, jasno je dao do znanja da je šteta učinjena:
"Bilo je super i može ti biti žao što nisi došao."
Dok se ulozi u samom finalu sezone podižu na maksimum, ostaje otvoreno pitanje hoće li u zadnjim minutama uspjeti premostiti nesuglasice i vratiti narušeno povjerenje ili će ovaj privatni sukob trajno uništiti njihov odnos.