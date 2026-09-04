'Zašto mi se nisi javio?': Shrvana Marina u finalu sezone 'IQ 160' očajnički traži odgovore od Ramljaka

Tenzije između iskusnog inspektora Ramljaka i njegove kolegice tinjale su već neko vrijeme, no u finalu sezone situacija potpuno eskalira kada on počne otvoreno izbjegavati komunikaciju. Njegovo hladno ponašanje i ignoriranje poziva doveli su do toga da se inače smirena i fokusirana Marina nađe na samom rubu strpljenja u 'IQ 160' .

Nakon što ga je konačno sustigla u hodnicima policijske postaje, shrvana Marina nije oklijevala. Njezino razočaranje pretvorilo se u izravnu konfrontaciju pred sam rasplet sezone:

"Onda mi odgovori... Zašto nisi došao na koncert i zašto mi se nisi javio?"

Njezin ton bio je oštar i beskompromisan, a pitanje je pogodilo točno u srž problema i otkrilo koliko je pogođena njegovim distanciranjem.