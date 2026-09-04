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IQ 160

'Zašto mi se nisi javio?': Shrvana Marina u finalu sezone 'IQ 160' očajnički traži odgovore od Ramljaka

U svijetu policijskih istraga, gdje su pritisak i opasnost svakodnevica, partnerski odnosi ključni su za opstanak. No, u samoj uzbudljivoj završnici sezone serije 'IQ 160', povjerenje i komunikacija između dvoje vrhunskih inspektora, Tomislava Ramljaka i Marine Kapov, pucaju po svim šavovima

RTL.hr
04.09.2026 21:00

Tenzije između iskusnog inspektora Ramljaka i njegove kolegice tinjale su već neko vrijeme, no u finalu sezone situacija potpuno eskalira kada on počne otvoreno izbjegavati komunikaciju. Njegovo hladno ponašanje i ignoriranje poziva doveli su do toga da se inače smirena i fokusirana Marina nađe na samom rubu strpljenja u 'IQ 160'.

Suočavanje bez kompromisa: "Onda mi odgovori"

Nakon što ga je konačno sustigla u hodnicima policijske postaje, shrvana Marina nije oklijevala. Njezino razočaranje pretvorilo se u izravnu konfrontaciju pred sam rasplet sezone:

"Onda mi odgovori... Zašto nisi došao na koncert i zašto mi se nisi javio?"

Njezin ton bio je oštar i beskompromisan, a pitanje je pogodilo točno u srž problema i otkrilo koliko je pogođena njegovim distanciranjem.

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Izgovori koji ne drže vodu

Pritisnut uza zid, inspektor Ramljak ponudio je objašnjenje koje je zvučalo tek kao loše smišljen izgovor - da je imao previše posla i da nije vidio poruku na vrijeme. No, shrvana Marina nije nasjela na njegovu priču. Njezin odgovor, prožet sarkazmom i potisnutom boli, jasno je dao do znanja da je šteta učinjena:

"Bilo je super i može ti biti žao što nisi došao."

Dok se ulozi u samom finalu sezone podižu na maksimum, ostaje otvoreno pitanje hoće li u zadnjim minutama uspjeti premostiti nesuglasice i vratiti narušeno povjerenje ili će ovaj privatni sukob trajno uništiti njihov odnos.

Tomislav i Marina, IQ 160
Tomislav i Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

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