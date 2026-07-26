Zavirite u Marinin ormar: Biste li nosile modne kombinacije genijalne junakinje serije 'IQ 160'?

Njezina modna filozofija jasno poručuje da ako već privlači pažnju svojim umom, nema razloga da to ne čini i stilom. Marina se ne boji spajati uzorke koji bi mnogima bili nezamislivi. Tako svilenu bluzu sa zmijskim uzorkom kombinira s masivnim zlatnim remenom i leopard bundicom nemjerno prebačenom preko stolice, dok zebrasti uzorak na V-izrezu uparuje s kričavo ružičastom prošivenom jaknicom i upečatljivim zlatnim naušnicama. Čak i u ležernijim trenutcima nosi duksericu leopard uzorka prebačenu preko žutog topa s detaljima istog printa na dekolteu.

Kada ne nosi trenirke i udobne komade za čišćenje, Marina uskače u ženstvenije, ali i dalje izuzetno glasne kombinacije. Jarke nijanse ružičaste i crvene njezin su zaštitni znak. Često je možemo vidjeti u pink mini suknjama s prorezom, mrežastim ili čipkastim crnim najlonkama te traper košuljama zavezanim u čvor preko cvjetnog korzet-topa. Cijeli look zaokružuje glamuroznim modnim dodacima – masivnim zlatnim kopčama na remenu, slojevitim ogrlicama i praktičnom prošivenom brončanom torbom u koju stane doslovno sve.

Tajni recept za njezin prepoznatljivi izgled krije se u nekoliko hrabrih poteza. Za Marinu je životinjski print novi neutral, što znači da se nikada ne bira između leoparda i zebre, nego se sve nosi odjednom. Zlato mora blještati kroz masivne kopče i krupne naušnice, dok jarke boje poput fuksije, žute i crvene podižu raspoloženje i u najkaotičnijem danu. Cijeli dojam na kraju dopunjuju opušteni valovi u kosi, usklađeni sa scrunchie gumicom životinjskog uzorka.

Marinin stil je ekscentričan, hrabar, pomalo retro i apsolutno autentičan. Dok bi mnogi u ovakvim kombinacijama ispali kičasto, ona ih nosi s tolikom doze stava da izgleda fantastično. Recite nam u komentarima – sviđa li vam se njezin osebujni stil i biste li se ikada odvažili prošetati gradom u ovako odvažnoj kombinaciji?

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