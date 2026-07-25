Znamo je kao ekscentričnu i zabavnu, no Marina krije bolnu stranu: Nekoć je bila ludo zaljubljena

Iza zabavne vanjštine glavne junakinje Marine Kapov krije se duboka i bolna rana iz prošlosti.
Snovi o drugom kraju svijeta
Na snimci, Borna je mladić pun života i nade. Njegove riječi, izgovorene s neskrivenim entuzijazmom, govore o budućnosti, bijegu od stvarnosti i zajedničkom životu na nekom drugom kraju svijeta. Za Marinu, koja snimku gleda s nevjericom, ti kadrovi nisu samo sjećanje, nego prikaz jednog života koji nikada nije dobila priliku živjeti, obećanje koje se pretvorilo u više od desetljeća dugu tišinu i neizvjesnost.
Svaki osmijeh i svaka riječ na snimci svjedoče o ljubavi koja je bila toliko snažna da je trebala trajati vječno. Gledajući ga, Marina se prisjeća vremena kada je bila ludo zaljubljena, kada je vjerovala da je njihova priča tek na početku. No, sudbina je imala drugačije planove.
Godine neizvjesnosti i boli
Marina je nastavila sa životom, posvetila se kćeri i karijeri, no teret prošlosti nikada nije u potpunosti nestao. Godinama je živjela s boli i sumnjom, pitajući se što se uistinu dogodilo s čovjekom kojeg je voljela.
Suočavanje s duhom iz prošlosti za Marinu je bolan podsjetnik na sve što je izgubila. Stari video nije joj donio konačne odgovore o Borninoj sudbini, ali je probudio uspomene i osjećaje za koje se nadala da su pokopani. Pred njom je sada težak put ponovnog suočavanja s najvećom životnom traumom, dok se pita hoće li ikada saznati potpunu istinu.