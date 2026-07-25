Znamo je kao ekscentričnu i zabavnu, no Marina krije bolnu stranu: Nekoć je bila ludo zaljubljena

Na snimci, Borna je mladić pun života i nade. Njegove riječi, izgovorene s neskrivenim entuzijazmom, govore o budućnosti, bijegu od stvarnosti i zajedničkom životu na nekom drugom kraju svijeta. Za Marinu, koja snimku gleda s nevjericom, ti kadrovi nisu samo sjećanje, nego prikaz jednog života koji nikada nije dobila priliku živjeti, obećanje koje se pretvorilo u više od desetljeća dugu tišinu i neizvjesnost.

Svaki osmijeh i svaka riječ na snimci svjedoče o ljubavi koja je bila toliko snažna da je trebala trajati vječno. Gledajući ga, Marina se prisjeća vremena kada je bila ludo zaljubljena, kada je vjerovala da je njihova priča tek na početku. No, sudbina je imala drugačije planove.