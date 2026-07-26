Znate li da su Pero i Filip Juričić otac i sin? Peru sada gledamo u hit seriji 'IQ 160'

I dok je Filip Juričić posljednjih godina osvojio publiku brojnim televizijskim ulogama, njegov otac Pero Juričić iza sebe ima više od pet desetljeća uspješne glumačke karijere. Sada gledatelji Peru imaju priliku vidjeti u novom projektu, gdje utjelovljuje Branka, udovca koji svojim životnim vrijednostima podsjeća na neka druga vremena.

Pero Juričić jedan je od velikana domaće kazališne i televizijske scene, a njegov sin Filip krenuo je njegovim stopama te izgradio vlastitu uspješnu karijeru. Filip je poznat po brojnim televizijskim ulogama, među kojima je i serija 'San snova', dok je Pero desetljećima stvarao prepoznatljive likove.

Iako nose isto prezime i obojica su glumci, svaki je izgradio svoj prepoznatljiv put. Pero je kroz godine postao sinonim za kazališnu i televizijsku izvrsnost, dok je Filip osvojio novu generaciju gledatelja svojim televizijskim ulogama.