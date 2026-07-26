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IQ 160

Znate li da su Pero i Filip Juričić otac i sin? Peru sada gledamo u hit seriji 'IQ 160'

Legendarni Pero Juričić dio je prve hrvatske Voyo Original serije 'IQ 160', a mnoge će iznenaditi podatak da je upravo on otac popularnog glumca Filipa Juričića

RTL.hr
26.07.2026 09:00

I dok je Filip Juričić posljednjih godina osvojio publiku brojnim televizijskim ulogama, njegov otac Pero Juričić iza sebe ima više od pet desetljeća uspješne glumačke karijere. Sada gledatelji Peru imaju priliku vidjeti u novom projektu, gdje utjelovljuje Branka, udovca koji svojim životnim vrijednostima podsjeća na neka druga vremena.

Pero i Filip Juričić
Pero i Filip Juričić FOTO: igor kralj - pixsell

Otac i sin dijele istu ljubav prema glumi

Pero Juričić jedan je od velikana domaće kazališne i televizijske scene, a njegov sin Filip krenuo je njegovim stopama te izgradio vlastitu uspješnu karijeru. Filip je poznat po brojnim televizijskim ulogama, među kojima je i serija 'San snova', dok je Pero desetljećima stvarao prepoznatljive likove.

Iako nose isto prezime i obojica su glumci, svaki je izgradio svoj prepoznatljiv put. Pero je kroz godine postao sinonim za kazališnu i televizijsku izvrsnost, dok je Filip osvojio novu generaciju gledatelja svojim televizijskim ulogama.

Pero Juričić, IQ 160
Pero Juričić, IQ 160 FOTO: RTL

Pero Juričić u 'IQ 160'

U seriji 'IQ 160', Pero Juričić pojavljuje se u ulozi Branka, lika koji cijeni pomaganje drugima i zajedništvo. Govoreći o svom liku, glumac je istaknuo da mu je posebno bliska njegova nesebičnost i činjenica da ne živi samo za sebe.

Prvi hrvatski Voyo Original donosi kriminalističku komediju u kojoj glavne uloge imaju Dajana Čuljak i Luka Peroš, a priča prati neobičnu suradnju genijalne Marine Kapov i inspektora Tomislava Ramljaka.

Seriju 'IQ 160' gledajte na platformi Voyo.

iq 160 pero juričić filip juričić
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