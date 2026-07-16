Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Zvijezda 'Divljih pčela' Davor Pavić dirljivom gestom podržao ekipu nove serije 'IQ 160': 'Ovim putem želim kolegama zaželjeti veliki uspjeh'

Davor Pavić, glumac kojeg je publika zavoljela u ulozi Milana Čavke u popularnoj seriji 'Divlje pčele', obradovao je svoje pratitelje na Instagramu najavom vrućeg televizijskog ljeta. U kratkom video obraćanju najavio je premijeru potpuno nove serije 'IQ 160'

RTL.hr
16.07.2026 15:00

Davor Pavić je iskoristio priliku da pozove gledatelje da od 24. srpnja prate novu seriju 'IQ 160', koja će biti dostupna na platformi Voyo. Ono što je posebno dirnulo mnoge jest topao i kolegijalan način na koji je pružio podršku glumačkoj ekipi novog projekta.

Podrška kolegama u novom projektu 'IQ 160'

"Ovim putem želim zaželjeti Dajani Čuljak, Luki Perošu i Ivanu Mornaru i svim drugim kolegama u seriji veliku, veliku gledanost i veliki uspjeh", poručio je Pavić, pokazavši zajedništvo koje vlada među domaćim glumcima. Njegova gesta podsjetnik je da se uspjesi kolega slave kao vlastiti, što je rijetkost u današnjem natjecateljskom svijetu. Ova najava obećava vruće ljeto ispunjeno novim televizijskim sadržajem za sve ljubitelje domaćih serija.

Davor Pavić
Davor Pavić FOTO: Instagram
IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Povratak 'Divljih pčela' donosi neočekivane zaplete

Davor Pavić je prešao na vijest koju su mnogi s nestrpljenjem iščekivali. Potvrdio je da druga sezona hit serije 'Divlje pčele' stiže na male ekrane već ove jeseni. S obzirom na dramatičan završetak prve sezone, obožavatelji su mjesecima nagađali o sudbini svojih omiljenih likova, a Pavićeva najava samo je dodatno podigla temperaturu.

Glumac, čiji je lik Milana Čavke postao jedan od zaštitnih znakova serije, nije htio previše otkrivati, ali je dao naslutiti da gledatelje čeka sadržaj pun preokreta. Svojim je pratiteljima uputio kratku, ali efektnu poruku koja garantira uzbudljivu televizijsku jesen.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Davor Pavić je svojim kratkim javljanjem uspio stvoriti veliko uzbuđenje među publikom. Fokus je stavio na novu seriju 'IQ 160' koja na Voyo stiže već 24. srpnja i obećava vruće ljeto pred ekranima, a njegova nesebična podrška kolegama samo je potvrdila da se radi o projektu rađenom sa srcem. Uzbuđenje će se nastaviti i na jesen, kada se vraćaju 'Divlje pčele', pa je jasno da nas čeka bogata sezona domaće produkcije u kojoj će gledatelji itekako imati u čemu uživati.

davor pavić milan čavka divlje pčele iq 160
Moglo bi te zanimati

Liječnica Petra Meštrić za RTL.hr o glavnoj temi serije 'IQ 160': 'Najveća zabluda je da IQ određuje koliko je netko pametan'

Malo tko zna da je otac poznatog hrvatskog glumca: Legendarnog Peru Juričića uskoro gledamo u seriji 'IQ 160'

Luka Peroš otvoreno priznao: 'Volim grintati, zato mi je ova uloga u 'IQ 160' baš sjela'

'S bivšom se ponaša kao da je u braku, a kako hendla djecu...': Poznati glumac Stjepan Perić o novoj ulozi u seriji 'IQ 160'

Ekskluzivno: Prvi Voyo Original 'IQ 160' donosi priču koja će vas prikovati za ekrane!

KVIZ Ovaj kviz mogu riješiti samo ljudi s kvocijentom inteligencije 160! Provjeri jesi li među njima

Pročitaj na Net.hr
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub