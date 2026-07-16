Zvijezda 'Divljih pčela' Davor Pavić dirljivom gestom podržao ekipu nove serije 'IQ 160': 'Ovim putem želim kolegama zaželjeti veliki uspjeh'

Davor Pavić je iskoristio priliku da pozove gledatelje da od 24. srpnja prate novu seriju 'IQ 160' , koja će biti dostupna na platformi Voyo . Ono što je posebno dirnulo mnoge jest topao i kolegijalan način na koji je pružio podršku glumačkoj ekipi novog projekta.

"Ovim putem želim zaželjeti Dajani Čuljak, Luki Perošu i Ivanu Mornaru i svim drugim kolegama u seriji veliku, veliku gledanost i veliki uspjeh", poručio je Pavić, pokazavši zajedništvo koje vlada među domaćim glumcima. Njegova gesta podsjetnik je da se uspjesi kolega slave kao vlastiti, što je rijetkost u današnjem natjecateljskom svijetu. Ova najava obećava vruće ljeto ispunjeno novim televizijskim sadržajem za sve ljubitelje domaćih serija.

Davor Pavić je prešao na vijest koju su mnogi s nestrpljenjem iščekivali. Potvrdio je da druga sezona hit serije 'Divlje pčele' stiže na male ekrane već ove jeseni. S obzirom na dramatičan završetak prve sezone, obožavatelji su mjesecima nagađali o sudbini svojih omiljenih likova, a Pavićeva najava samo je dodatno podigla temperaturu.

Glumac, čiji je lik Milana Čavke postao jedan od zaštitnih znakova serije, nije htio previše otkrivati, ali je dao naslutiti da gledatelje čeka sadržaj pun preokreta. Svojim je pratiteljima uputio kratku, ali efektnu poruku koja garantira uzbudljivu televizijsku jesen.