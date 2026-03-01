Jesen na RTL-u

Neki će ovu jesen provesti rješavajući ubojstva. Drugi će prelaziti 6000 kilometara Azije s eurom u džepu. Treći će se zaljubljivati pred kamerama. A vi? Vi ćete sve to gledati! Krimić, avantura i ljubav. Grad, kontinent i otok. Tri nova naslova, jedna jesen.