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Odbrojavanje je gotovo: 'Asia Express: Zmajeva ruta' večeras stiže na RTL

Vrijeme je za avanturu! Novi RTL-ov pustolovni show 'Asia Express: Zmajeva ruta' stiže večeras u 20:15 na RTL, a gledatelje očekuje uzbudljiva utrka prepuna izazova, nepredvidivih situacija i nezaboravnih trenutaka

RTL.hr
08.09.2026 10:49

Natjecateljski parovi kreću na putovanje na kojem će morati pokazati snalažljivost, izdržljivost i dobar timski duh. Pred njima su nepoznati krajevi, ograničen budžet, zahtjevni zadaci i utrka protiv vremena, a svaka etapa donosit će nove prepreke koje će testirati njihove odnose i granice.

Antonija Blaće, Asia Express
Antonija Blaće, Asia Express FOTO: Privatan album

Uz adrenalin i napetu borbu za prolazak dalje, neće nedostajati ni smijeha, emocija, nesporazuma i trenutaka koji će se dugo prepričavati. Neki će se kandidati iznenaditi vlastitim sposobnostima, neki će upoznati potpuno novu stranu svog partnera, a već od prve epizode bit će jasno da ih čeka sve samo ne obična avantura.

Kroz 'Zmajevu rutu' natjecatelje i gledatelje vode Antonija Blaće i Ante Travizi, a tko će se najbolje snaći u potpuno novom okruženju i tko će već na samom početku pokazati da je spreman za pobjedu, doznajte večeras.

Ante Travizi
Ante Travizi FOTO: RTL

Ne propustite početak velike pustolovine – 'Asia Express: Zmajeva ruta' večeras od 20:15 na RTL-u! Prve dvije epizode showa već su dostupne na Voyo.

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